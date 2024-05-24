В Україні налагодили виробництво екранів, які захищають танки Abrams від дронів (ФОТО)

Мілітарна ініціатива "Сталевий Фронт" бізнесмена Ріната Ахметова налагодила серійне виробництво додаткових захисних сталевих екранів для танків.

Про це повідомляє пресслужба Групи"Метінвест".

Зазначається, що наразі налагоджено серійне виробництво додаткових захисних сталевих екранів для танків радянського (Т-72), українського (Т-64) та американського (M1 Abrams) виробництва.

Після проведення тривалої та ретельної процедури тестування й випробування сталеві екрани почали безплатно постачатися ЗСУ.

Наразі виготовлено й передано понад 25 додаткових систем захисту, з яких сім – для танків M1 Abrams.

Фото: metinvest

Повідомляється, що сталеві екрани протидії FPV-дронам для танків – суто український продукт. Усі креслення захисних екранів виконувалися з урахуванням специфіки конструктивних особливостей кожного з видів танків, адже додаткові конструкції мають не лише захищати від зовнішніх загроз, а й водночас не обмежувати функціональність самої техніки, не ускладнювати її експлуатацію за умов боїв, не заважати бійцям. Загальна вага конструкції екрана становить до 430 кг.

Фото: metinvest

Спільно з військовими інженерами були проаналізовані типові для ураження FPV-дронами зони бойової техніки, вразливі місця, які потрібно захистити, та розроблені конструкції додаткового захисту.

Протидронові сталеві екрани допомагають не просто захистити дорогу техніку від ураження ворогом, а й бережуть життя українських військовослужбовців.

Фото: metinvest

У виробництві протидронових сталевих екранів одночасно залучено 10-12 фахівців на підприємстві. Виготовлення та монтаж екранів на один танк займає до 12 годин робочого часу.

Нагадаємо, Група "Метінвест" налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів з метою захисту особового складу від наслідків обстрілів. Перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, на безоплатній основі вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Окрім виробництва сталевих екранів для танків, підприємства "Метінвесту" в межах Сталевого Фронту виготовляють і передають ЗСУ протимінні трали аналогічної до КМТ-7 конструкції, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін.