В Україні вперше слухатимуть справу про екоцид: обвинувачені - службовці картонно-паперової фабрики

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду.

Як зазначають в ОГП, відповідна стаття 441 Кримінального кодексу інкримінується двом відповідальним особам великого приватного підприємства в Хмельницькій області, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції (в регіоні такий об'єкт один - Понінківська картонно-паперова фабрика).

Зазначається, що до правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою річки Случ.

Слідством встановлено, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017 по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

У процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин. Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод відбулося повне знищення живих організмів донної фауни.

Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП

На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як "дуже брудні". Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему. Розслідування справи здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.