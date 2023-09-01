В Україні запустили серійне виробництво "ловців ланцетів" для ЗСУ (ФОТО)

Група "Метінвест" налагодила серійне виробництво інженерних споруд, які будуть захищати військову техніку ЗСУ від атак дронів супротивника. В компанії розробку назвали "ловці ланцетів".

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба "Метінвеста".

ЗСУ вже отримали 32 такі споруди-укриття. Їх використовують на найгарячіших ділянках фронту.

"Ловці ланцетів" дозволяють рятувати техніку ЗСУ. Фото: "Метінвест"

"Ловців ланцетів" виробляють у взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, орієнтуючись на потреби фронту. Їх можна використовувати для захисту більшості моделей техніки на бойових позиціях: самохідних артилерійських установок, танків, автомобільної техніки для перевезення особового складу.

"Ловці ланцетів" — характеристики

Під час тестування вже на фронті такі споруди допомогли зупинити російські дрони. "Ловець ланцетів" є дуже мобільною спорудою. Його можна встановити без використання додаткового обладнання. Після виконання свого призначення "ловця ланцетів" можна відновити.

Висота і ширина такого пересувного укриття по 5 метрів, важить – близько тонни. Укриття складається зі сталевого каркаса й натягнутої поверх нього сітки-рабиці з камуфляжними елементами. Потужності виробника дозволяють виготовляти до п’яти "ловців ланцетів" на тиждень.

"Одними з них ("козирів" ворога — Delo.ua) є ланцети та інші дрони-камікадзе, які стали проблемою для техніки ЗСУ. Тепер можемо тішитися кожного разу, коли наш "ловець ланцетів" рятує життя воїнів і дорогу техніку від атак супротивника. Ми впевнені, що весь відповідальний український бізнес має наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ. Лише об’єднавши сили ми переможемо", — відзначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Напередодні компанія запустила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Вони мають виконувати функцію макетів та вводити росіян в оману.