В "Укроборонпромі" новий генеральний директор: що про нього відомо

Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що цьому призначенню передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

На посаду керівника "Укроборонпрому" претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

Як підкреслив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником.

"Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", - наголосив Сметанін.

"Для нас вкрай важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ. Це – професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України. Він є справжнім лідером: ініціативним, відповідальним та ефективним", – розповів голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія.

Нагадаємо, 4 вересня було ухвалено рішення про припинення повноважень генерального директора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, якого призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості.