Відбулося нагородження переможців «ДарВідзнаки»: національної премії фармацевтів

13 жовтня 2022 рік. Фармацевтична компанія «Дарниця» нагородила 5 переможців премії для фармацевтів «ДарВідзнака». Призери отримали фінансову нагороду у розмірі 30 тис грн та пам’ятні набори від «Дарниці».

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У першому турі взяли участь майже 400 кандидатів, з яких експертне журі обрало 34 найкращих фармацевтів країни для другого туру. На фінальному етапі переможці визначалися шляхом народного голосування та голосування журі. На сайті всі номінанти сумарно отримали понад 23 тисяч голосів.

Проєкт підтримали такі зіркові амбасадори, як телеведучі Катерина Осадча, Надія Матвєєва, Олександр Педан та Микита Добринін, співачка Злата Огнєвич, блогерка Даша Квіткова та інші.

Вся країна з захопленням читала історії загартованих фармацевтів, які врятували не одне життя, часто ризикуючи своїм власним. Почитати історії можна на сайті.

Переможцями «ДарВідзнаки 2022» стали фармацевти з різних куточків країни у таких номінаціях:

· «За сміливість» – Катерина Крук, Аптека 911, м. Харків

· «За служіння здоров'ю нації» – Інна Абрамович, Аптека БАМ, м. Миколаї

· «За самовідданість» – Альона Дубровіна, Аптека Копійка, м. Суми

· «За порятунок» – Андрій Фартук, Аптека Доброго дня, м. Горішні Плавні, Полтавська обл.

· «За людяність» – Юрій Козлик, Фармація Миколаїщини, м. Миколаїв

Нагадаємо, що до складу журі цього року увійшли виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, керівниця професійно-ділового видання для фахівців фармацевтичної та медичної галузей The Pharma Media Антоніна Осадча та директор з медичних питань фармацевтичної компанії «Дарниця» Ігор Никифорчин.

Планується, що премію присуджуватимуть щороку.

«Цивілізований бізнес – це бізнес соціально відповідальний. В умовах сьогодення чимало проєктів КСВ українських компаній та організацій адаптуються до воєнних реалій. Таким новим проєктом в цьому році для нас стала премія “ДарВідзнака”. Ми прагнули показати українцям, що кожен важливий на своєму місці. Тож ми зібрали сотні сміливих історії від загартованих фармацевтів, обрали найкращі та зробили їх публічними. Щиро вдячні кожному фармацевту країни за невтомну роботу за першим столом!», - Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії «Дарниця».