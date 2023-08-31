Виробник Bradley розпочне роботу в Україні, — Зеленський

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та транснаціональна компанія BAE Systems підписали угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Документ підписали в присутності Володимира Зеленського та гендиректора BAE Systems Чарльза Вудберна. Також сторони уклали угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.

Наприкінці зустрічі Вудберн подарував Зеленському пам’ятний сертифікат, присвячений відкриттю офісу BAE Systems Україна та початку співпраці. У такий спосіб він хоті показати, що BAE Systems налаштована на стійку підтримку українського народу.

"Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян", – прокоментував Зеленський.

Він відзначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, вже активно працює в Україні, допомагає наближати перемогу в протистоянні з російським агресором та отримує схвальні відгуки українських військових.

BAE Systems є однією з найбільшх оборонних компаній у світі. Компанія виробляє зброю, яку партнери також передають Україні. Серед найбільш відомих моделей: БМП M2 Bradley, танки Challenger 2 гаубиці M777, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM тощо.

Зокрема, Bradley тестував міністр оборони України Олексій Резніков. Очільник відомства високо оцінив можливості техніки. Україна також вже отримала від Британії всі обіцяні танки Challenger 2.

Згодом BAE Systems та представники влади домовилися, що розпочнуть роботу з відкриття офісу компанії в Україні.