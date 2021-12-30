"Южмаш" поставит конструкцию первой ступени для ракет Antares проекта NASA

Южный машиностроительный завод имени Макарова подписал контракт на изготовление основной конструкции первой ступени (ОКПС) для ракет проекта Antares. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Следует отметить, что ситуация долгое время была неопределенной, поскольку будущее проекта зависело от позиции NASA. Сейчас ожидания позади, наш заказчик определился с конфигурацией ракеты-носителя, что позволило заключить договор. Более того, ожидается дополнительное подтверждение NASA, после которого можно будет договариваться о производстве еще нескольких ОКПС", — говорится в сообщении.

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Константин Завгородний отметил, что удалось удовлетворить все требования заказчика, в том числе те, которые возникали уже во время производства и в ходе сдачи продукции.

"В свою очередь и американцы выполнили обещание — подписали важный для нас контракт. Это загрузка нашего основного производства (хотя и не в том объеме, который необходим для его подъема) на ближайшие два-три года", — сказал Завгородний.

Украинские государственные предприятия Южный машиностроительный завод им. Макарова и Конструкторское бюро "Южное" активно сотрудничают с американской корпорацией Northrop Grumman в проекте по производству ракеты-носителя Antares. В октябре 2021 года одну из таких ракет отправили с грузом на Международную космическую станцию.

"Южмаш" также наладил выпуск основных стоек шасси для военно-транспортного самолета Ан-178-100Р. Он может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Напомним, правительство США требует от украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Правительство ссылается на соображения национальной безопасности. Представители правительства и аэрокосмической промышленности США выразили опасения, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

Поляков мечтал превратить Firefly в крупную аэрокосмическую компанию, которая могла бы принести пользу как США, так и Украине.