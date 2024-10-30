Банкрутство страхової компанії "Оранта-Січ": суд відкрив провадження у справі

Господарський суд Запорізької області 23 жовтня 2024 року задовольнив заяву Національного банку України та постановив ухвалу, якою відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Страхова компанія "Оранта-Січ".

Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Верховного Суду, повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор закликав кредиторів "Оранта-Січ" звернути увагу, що конкурсні кредитори з вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника та документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження.

"Отже рекомендуємо кредиторам ПрАТ "Страхова компанія "Оранта-Січ" в межах цього строку звернутися зі своїми письмовими заявами з вимогами до боржника у справі про банкрутство", - заявили в НБУ, додавши, що зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року Нацбанк прийняв рішення застосувати до "Страхової компанії "Оранта-Січ" захід впливу у вигляді віднесення страховика до категорії неплатоспроможних та анулювати ліцензію на здійснення діяльності зі страхування.

Зауважимо, СК "Оранта-Січ" була страховиком, що здійснювала страхування інше, ніж страхування життя, та мала право здійснювати обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Статутний капітал СК "Оранта-Січ" становив 7 млн грн, за перше півріччя 2024 року надходження страхових премій становили 0,8 млн грн, страхові відшкодування – 4,4 млн грн. Технічні резерви на 01 липня 2024 року становили 9,3 млн грн.

За даними youcontrol, страхова компанія зареєстрована у місті Запоріжжі, а її кінцевим власником є Петровський Єгор Андрійович.