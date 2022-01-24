НБУ удалил из Госреестра 10 страховых компаний из оккупированного Донбасса

Национальный банк Украины (НБУ) исключил десять страховых компаний, расположенных на временно оккупированных территориях, из Государственного реестра финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, из Госреестра исключены следующие компании:

"Украинская страховая компания" (город Донецк);

"Евросибинвест" (город Донецк);

Вега (город Донецк);

Гарант Престиж" (город Донецк);

"СПИЧ" (город Донецк);

"СК "СПЕЧ И К" (город Макеевка, Донецкая область);

"Страховой союз" (город Луганск);

"КРЫМ - АФЕС" (город Симферополь, Автономная Республика Крым);

"Крымский страховой альянс" (город Красноперекопск, Автономная Республика Крым);

"Ангарант" (город Севастополь, Автономная Республика Крым).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 21 января 2022 года.

Лицензии указанных страховщиков аннулированы с 19 декабря 2021 года на основании подпункта 1 пункта 21 раздела XV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 18 ноября 2021 года № 1909-IX "О страховании".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.