Програма індексного страхування: 7 років на захисті агровиробників від погодних ризиків. Реєстрацію для нового сезону-2024 відкрито

«Сингента» в Україні у партнерстві зі страховою компанією «ІНГО» анонсувала новий сезон програми індексного страхування «МетеоЗахист». У сезоні-2024 українські аграрії традиційно отримають страховий захист від посухи, спеки та зливи в період цвітіння та наливу зерна.

Пілотний проєкт програми «МетеоЗахист» стартував ще у 2016 році з 50 фермерами-учасниками та майже 50 тис. га. Через 5 років, у сезоні-2021, до програми долучилися вже 1 тис. виробників із загальним банком застрахованої площі понад 1,2 млн га. За 7 років успішної роботи програми страхові виплати фермерам склали більш ніж 11 млн дол. США.

Надійний механізм, сучасний підхід до страхування та гнучкі параметри програми, які адресували актуальні виклики, пов’язані, зокрема, зі стрімкою і нетиповою зміною клімату, зробили «МетеоЗахист» унікальним страховим продуктом, аналогів якому не було і досі немає на ринку України.

«Попри надзвичайно складне сьогодення в Україні, невизначеність і фінансову нестабільність в агробізнесі, українські фермери героїчно продовжують свою справу, а «Сингента» докладає максимум зусиль, щоб їх підтримувати. Програма працює навіть у найризикованішій географії: прифронтових зонах у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях — частинах, підконтрольних Україні. Всі українські виробники мають доступ до «МетеоЗахист», рівно як і до високоякісної продукції «Сингента», технічних та діджитал сервісів компанії», — наголошує Роман Хрипко, керівник напряму Захист від агрономічних ризиків в Східній Європі компанії «Сингента».

В компанії відзначили, що у сезоні-2023 «МетеоЗахист» особливо успішно спрацював для фермерів Центральної України, зокрема Черкаської та Київської областей, і у Волинській області на заході. Через екстремальні посушливі умови в травні-червні та зливи у липні агровиробники отримали найбільші виплати.

Ужвенко Володимир Вікторович, головний агроном ПП «Перлина Тікича», Уманський р-н, Черкаська обл., переконався на власному досвіді в ефективності індексного страхування від «Сингента»: «Програма «МетеоЗахист» реально працює. Скажімо, тільки цього року ми страхували посіви пшениці та ріпаку й отримали 1 млн 600 тис. грн страхових відшкодувань. А цей рік видався специфічним: то спека страшна, то дощі лили як не в себе. Навесні постійно дощило й улітку траплялося. У нас такого раніше ніколи не було, щоб у липні випадало під 200 мм опадів. Відтак, і жнива затягнулися, складнощі були, звісно. Загалом ми вже три роки беремо участь у цій програмі, працюємо по різних культурах — від соняшнику до пшениці. Адже це дійсно просто, зручно й ефективно».

У сезоні-2024 при купівлі ЗЗР та насіння від «Сингента» «МетеоЗахист» пропонуватиме традиційне страхування для посівів соняшнику, зернової групи, кукурудзи та ріпаку від трьох погодних ризиків: посухи, спеки та зливи. Ключовий період роботи програми — фази цвітіння та наливу зерна.

Роман Хрипко зауважив, що наступного сезону надійний захист урожаїв від погодних ризиків відбуватиметься у партнерстві зі страховою компанією «ІНГО». «Сингента» та «ІНГО» вже успішно співпрацювали, тому немає сумнівів у якості та надійності страхового сервісу для «МетеоЗахист» з «ІНГО» — одним із провідних страховиків в Україні.

«Для нас надзвичайно важлива участь у проєкті компанії «Сингента», — зазначив керівник відділу агропромислового страхування компанії «ІНГО» Руслан Зимовець. — Адже «МетеоЗахист» — це чудовий приклад успішної реалізації індексного страхування зі всіма його перевагами. Ми розуміємо, наскільки подібна фінансова підтримка важлива для агровиробників, тому готові брати на себе зобов’язання й у разі необхідності проводити страхові виплати. «ІНГО» має для цього всі можливості. Компанія відповідає державним вимогам щодо прозорості структури власності, дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризикованості операцій».

Автори програми підкреслюють, що за будь-яких складних умов та викликів на ринку сільгоспвиробники і компанії — постачальники агротехнологічних рішень тримають аграрний фронт разом, тому доступ до ефективних інструментів управління ризиками (зокрема погодними) зараз — це додаткова перевага для агробізнесу.

Про індексне страхування

У центрі механізму програми знаходиться індекс — спеціальний показник, що характеризує вплив інтенсивності певного ризику на врожайність культури. Межове значення цього показника характеризує настання страхового випадку і відповідає критичній втраті врожайності для сільгоспвиробника, котра визначається ще під час розробки страхового продукту. Індекс повинен дуже точно показувати, як саме певний ризик впливає на врожайність культури, і це переважно залежить від якості розробки страхового продукту, а саме даних, математичної моделі тощо.

Важливо розуміти, що індекс не завжди може показувати абсолютно точні дані про стан поля, він відображає загальну тенденцію. В результаті можуть бути випадки, коли індекс показує виплату, а врожайність при цьому хороша або ж навпаки. Однак у рамках програми «МетеоЗахист» точка метеоданих для фіксації індексу є ділянкою 6 х 8 км, що вважається цілком прийнятною площею для страхування від спеки або посухи. Адже ці погодні явища охоплюють порівняно велику територію.

ДОВІДКА

Syngenta — це одна з провідних аграрних компаній світу, яка прагне допомогти безпечно годувати людство, піклуючись водночас про нашу планету. Наша мета — покращити екологічну та економічну стабільність, якість і безпеку сільського господарства, спираючись на науку світового рівня та інноваційні рішення для захисту рослин. Наші технології дозволяють мільйонам фермерів у всьому світі краще використовувати обмежені сільськогосподарські ресурси. 28 000 людей у більш ніж 90 країнах світу працюють над тим, аби вдосконалити вирощування сільськогосподарських культур. Завдяки партнерству, співпраці та Плану успішного зростання ми прагнемо покращити продуктивність сільського господарства, зберегти родючі землі від деградації, сприяти підвищенню біорозмаїття та відродженню сільських громад. Щоб дізнатися більше, будь ласка, зайдіть на: www.syngenta.com та www.goodgrowthplan.com. Приєднуйтесь до нас у Twitter® www.twitter.com/Syngenta та www.twitter.com/SyngentaUS

АТ «Страхова компанія «ІНГО» має майже 30-річний досвід роботи на ринку. Від 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH. Компанія входить до переліку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань. Має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам. «ІНГО» є повним членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Американської Торговельної Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA), Національної Асоціації Страховиків України (НАСУ) та Міжнародної Торгової Палати (ICC). 21.09.2023 рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ СК «ІНГО» за національною рейтинговою шкалою на рівні uaАА.