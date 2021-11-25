Где в "Черную пятницу" выгоднее всего покупать книги

В этом году “Черная пятница” выпадает на 26 ноября. Но, как правило, распродажи не заканчиваются в этот день, а продолжаются до конца месяца. Delo.ua собрало акции украинских книжных онлайн-магазинов от самых крупных скидок, заявленных в промо (а это 90%), до скромных 15%, чтобы помочь сориентироваться, где в “Черную пятницу” покупать выгоднее всего.

Хотя на самом деле в большинстве магазинов даже заявленные 50-60% распространяются на отдельные книги, а большинство изданий можно купить на 20-40% дешевле. Как правило, экономия составляет около 100 грн. Но в некоторых магазинах к этим скидкам добавили бонусы в виде розыгрышей, подарков и бесплатной доставки.

Скидки до 90 - 80 %

Yakaboo: Распродажа стартует с 00.00 "Черной пятницы". Акция распространяется на весь ассортимент, в том числе на аудиокниги. А также проведут розыгрыш iPhone 13 или PocketBook 616. Продлится акция до 28 ноября.

КМ-Букс: Распродажи (-80%) продлятся до 28 ноября. При оплате картой дают дополнительные 5% скидки.

«Апріорі»: Скидки от 20 до 90% на свою продукцию. Акция пройдет до 29 ноября.

Скидки до 60% - 70%

"Видавництво Старого Лева": "Черная пятница" продлится до 30 ноября. Скидки до 70%.

Discursus: Распродажа (до -70%) и бесплатная доставка заказов от 500 грн.

«Нора-Друк»: Распродажа (до -70%).

«Ранок»: Акция действует на специально подготовленную подборку изданий до 29 ноября.

«Читаріум»: Распродажа (до -60%) на все книги до 28 ноября.

Скидки до 50-55%

ArtBooks: До 29 ноября в издательстве действует скидка до 55%. Дополнительные 10% дают за пост в соцсетях с информацией об акции.

«Жорж»: Купить определенный ассортимент книг со скидками до 50% можно будет в интернет-магазине, а также в Instagram издательства.

АССА: В интернет-магазине распродажа со скидками до 50%.

«Основи»: 50% скидки на все книги и 30% по предварительным заказам.

Видавництво Жупанського: "Черная пятница" продлится до 28 ноября. Все книги издательства участвуют в распродаже. Скидки от 15% до 50%.

Скидки до 20-35%

«Фоліо»: Издательство обещает продавать на 30% дешевле весь ассортимент. "Черная пятница" здесь продлится до 29 ноября.

«Фабула»: При заказе книг в основном ассортименте дают скидку 35%. А книги, участвующие в акции «#Гаражная Распродажа», можно купить со скидкой 75%. За подписку на страницу «ФабулаКнигомания» в Meta к скидкам добавляют еще 5%.

ArtHuss: "Черная пятница" в издательстве продлится до 28 ноября. Скидка (-30%) действует на ограниченное число изданий.

Видавництво «Блим-Блим»: До 28 ноября продлится акционная распродажа (-30%) в детском издательстве.

«Дім Хімер»: весь ассортимент книг участвует в распродаже (скидки 22- 28%). Каждому, кто закажет две и больше книг, в подарок «Reality Show» или «Magic Show».

Видавництво «Смакі». Кроме основного ассортимента скидки (20%) в "Черную пятницу" распространяются на предзаказ.

Моноліт-Bizz: До 28 ноября все книги можно купить как акционные (-20%).

Акции

«Наш формат». Издательство дарит книгу при покупке на 400 грн. Ее можно выбрать для себя либо передать в проект «Військо читає», который собирает книги для военных.

Видавництво Анетти Антоненко: Акция "1+1+1+1+1=8" для бумажных книг. Купивший 5 книг получает 3 книги в подарок, написав, какие хочет получить. Доставят их домой бесплатно.

Видавництво 21: Каждую третью книгу заказа (самую дешевую) покупатель получает в подарок. Также в акции, которая продлится до 3 декабря, участвуют книги издательств «Черные овцы» и Meridian Czernowitz.