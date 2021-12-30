Продажи виниловых пластинок в Британии стали рекордными за три десятилетия

Продажи виниловых пластинок в Великобритании в 2021 году станут рекордными за 30 лет на фоне активного спроса на новые альбомы шведского квартета ABBA и британской певицы Адель.

Об этом сообщает Британская ассоциация производителей фонограмм.

По ее данным, продажи виниловых пластинок стали самыми большими в 2021 году за последние 30 лет, достигнув 5 миллионов копий.

При этом только пластинок возродившейся группы ABBA за первую неделю после выхода альбома Voyage было продано свыше 30 тысяч копий. Таким образом, шведская группа выпустила самый быстро продаваемый альбом на виниле за столетие.

Также в числе лидеров оказались новые альбомы Адель и Эда Ширана, переизданная спустя 15 лет после премьеры пластинка Эми Уайнхаус Back To Black и альбом 1977 года Rumours классиков рока — группы Fleetwood Mac.

Между тем, в мире стремительно снижаются продажи CD-дисков. Это происходит в течение последних 17 лет.

А вот аудиокассет, по прогнозам экспертов, в 2021 году будет продано порядка 190 тысяч, что станет рекордом с 2003 года.

Полностью итоги года ассоциация намерена подвести 4 января 2022 года.

Отметим, пандемия и расцвет стриминговых сервисов оставляют многих музыкантов без доходов. Им помогает продажа каталогов. Такие сделки уже осуществили Боб Дилан, Билли Айлиш и Кендрик Ламар.

Так, знаменитый рок-исполнитель Брюс Спрингстин продал Sony Music весь свой каталог с записанной музыкой и публикациями примерно за 500 миллионов долларов.

В ноябре 2021 года за 100 миллионов долларов продала 80% своего каталога другая легендарная звезда — Стиви Никс из Fleetwood Mac, одной из самых успешных групп в истории музыки. Покупателем стала компания Primary Wave, которая в последнее время активно инвестирует в покупку каталогов артистов.