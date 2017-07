10 горячих летних трендов от Fashionista — клеш, поношенный деним, колор-блокинг

Все эти актуальные вещи вы увидите в магазинах в ноябре, уверены редакторы издания Fashionista, проанализировавшие круизные коллекции ведущих брендов. Покупать и носить их актуально уже сейчас.

1. Клеш (bell bottoms)

На авансцену выходят 1970-е и брюки клеш. Причем штанина не должна быть слишком широкой, а клеш должен идти исключительно от колена. Джинсы такого кроя тоже будут модными.

Beaufille, Ellery, Khaite, Adeam and Cushnie et Ochs.

2. Колор-блокинг (colorblocking)

Сочетание нескольких цветов сразу — самый простой и самый эффективный способ добавить цвет в свой гардероб. В этом сезоне есть много красок, из которых можно выбирать.

Versace, Tabula Rasa, Thom Browne, Rosetta Getty and Delpozo.

3. Декольте (décolletage)

Тренд на открытые плечи перешел на рубашки — несколько верхних кнопок оставьте незастегнутыми

Giorgio Armani, Palmer Harding, Tanya Taylor, Yigal Azrouel and Camilla and Marc

4. Поношенный деним

В 2018-м самые модные джинсы — старые.

Более чем когда-либо джинсовая ткань становится основной в дизайнерских коллекциях. Ее часто вышивают или старят, а самый популярный прием для лета — простой "обветренный" низ.

Karen Walker, Sonia Rykiel, See by Chloe, Public School and Shaina Mote

5. Монохром (monochrome)

Еще одна игра с цветом — монохроматическая.

Stella McCartney, Nili Lotan, Samuji, Adam Lippes and Red Valentino

6. Цитрусовые оттенки (citrus color)

Оранж, желтый, мандарин — это не для слабонервных.

Emilia Wickstead, Edun, Oscar de la Renta, Adeam and Victoria Beckham

M.Patmos, Fendi, Marc Jacobs, Roksanda and Protagonist

7. Рюши (ruching)

Оборки, рюши, мелкие складки могут быть как на одном элементе наряда, так и на всех. Можно сочетать несколько фактур одновременно.

Missoni, Veronica Beard, Norma Kamali, Preen Line and Diane von Fursteberg

8. Пестрые гольфы (statement socks)

В полоску, в клетку, в горошек, с принтами, нашивками и надписями. Высокие гольфы можно носить с платьем и юбкой в сочетании с закрытой или открытой обувью.

Prada, Valentino, Antonio Marras, Gucci and Thom Browne

9. Лампасы (racing stripes)

Лампасы практически на всех брюках.

Robert Rodriguez, Monse, Louis Vuitton, MSGM and 3.1 Phillip Lim

10. Тропические принты (tropical prints)

Листья пальм и экзотические цветы.

Etro, Michael Kors Collection, Pringle of Scotland, Alberta Ferretti and Erdem

По материалам buro24/7.