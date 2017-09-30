Фитнес и стресс: почему нужно тренироваться, даже если у вас нет сил

Давно доказано, что психологическое выгорание и стресс влияют на нашу работоспособность. Из-за стресса любая задача становится трудновыполнимой, потому что тяжелее сосредоточиться на ее решении. Стресс повышает риск получения травм и замедляет скорость восстановления тканей. В состоянии стресса наш организм активно вырабатывает адреналин и кортизол — из-за чего снижается иммунитет, повышается артериальное давление и уровень сахара в крови. Еще один неприятный момент — повышенный уровень кортизола разрушает мышцы и ухудшает обмен веществ, что ведет к проблемам с лишним весом.

Почему нужно тренироваться, даже если у вас нет сил?

Адекватные физические нагрузки купируют выработку кортизола и нормализуют уровень сахара. Фитнес помогает высвобождать эндорфины — гормоны счастья. Регулярные тренировки положительно сказываются на состоянии нашей нервной системы.

Но как заставить себя заниматься, если сил после работы хватает только на то, чтобы добраться до дивана? Согласно данным Йельского университета, в состоянии стресса наше желание заниматься спортом снижается в среднем на 21%. В состоянии хронической усталости нам хочется отказаться от любой физической активности. И если вы оказались в похожей ситуации, то есть только один совет — продолжайте тренироваться.

Вы можете внести изменения в программу тренировок, уменьшить нагрузку, можете сменить вид активности — чтобы не допускать переутомления. Главное, не бросать тренировки, продолжая заниматься в подходящем вам ритме.

Какие виды тренировок лучше всего подходят для борьбы со стрессом?

Министерство здравоохранения США рекомендует каждому человеку, который хочет хорошо себя чувствовать, посвящать аэробным нагрузкам хотя бы 150 часов в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плаванье, езда на велосипеде. На самом деле выбор вида физической активности — это вопрос исключительно ваших предпочтений. Кому-то по душе йога, кто-то бегает в парке или занимается зумбой. Главное, чтобы тренировки были комфортными для вас и вносили приятное разнообразие в ваш образ жизни.

Эффективным видом борьбы со стрессом являются кардио тренировки. Они развивают выносливость, помогают сжигать жир и укрепляют сердечно-сосудистую систему. И они не занимают много времени в сравнении с традиционными 1-1,5 часовыми тренировками.

И наконец, используя фитнес в качестве средства борьбы со стрессом, вам обязательно необходимо пересмотреть свое питание. Исключить энергетики и сладости, которые, как вам кажется, помогают быть бодрее. Добавить в рацион продукты с содержанием витаминов группы B — такие, как репчатый лук, гречка, нешлифованный рис, капуста, брокколи, зеленый перец. И обязательно включать белковую пищу в завтраки — поскольку белок помогает снижать уровень кортизола в организме.

Рекомендации подготовлены тренерами сети фитнес-клубов FitCurves.