5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре

"Последний магнат" (The Last Tycoon)

C 24 июля

Сценарий — пересказ неоконченного "Последнего магната" Фицджеральда — того самого, по которому уже снят фильм Элии Казана с Робертом Де Ниро и Джеком Николсоном. Действие, как и в романе, происходит в Голливуде 1930-х. Властного кинопродюсера играет Келси Грэммер ("Босс"). Его обманчиво тихую дочь — Лили Коллинз ("Окча"). А другого продюсера, соперника и любовника — актер Мэтт Бомер.

"Снегопад" (Snowfall)

С 5 июля

Сериал об эпидемии наркотиков в Лос-Анджелесе 1980-х. Когда в странах Карибского бассейна началось перепроизводство кокаина, американские дилеры решили изменить рыночную стратегию. Так из наркотика для избранных белый порошок превратился в дешевый крэк для всех желающих. А Лос-Анджелес погрузился в пир во время чумы, по окончании которого не только навсегда изменились отношения между полицией и этническими бандами, но и появилась новая музыкальная и кинематографическая культура. Сериал рассказывает о том, как это произошло, — на примере юного дилера, агента ЦРУ, дочери наркобарона и мексиканского рестлера по прозвищу Эль Осо.

Главная причина верить в шоу — репутация его создателя Джона Синглтона. Певец лос-анджелесских гетто, он всю свою карьеру посвятил исследованию расовых конфликтов в Калифорнии. Дебютный фильм "Ребята по соседству" сделал его самым молодым режиссером (и первым афроамериканцем), когда-либо номинированным на "Оскар". Затем были авторские "Поэтичная Джастис" (с Тупаком Шакуром и Джанет Джексон), "Высшее образование" (с Айс Кьюбом) и "Четыре брата" (с Марком Уолбергом).

Жирный шрифт (The Bold Type)

С 11 июля

Еще одна попытка догнать безвозвратно ушедшую эпоху гламура. Героини сериала — три девушки, работающие в глянцевом журнале. Место действия — осенний Нью-Йорк. В основе сюжета лежат реальные мемуары бывшего главреда американских Marie Claire и Cosmopolitan Джоанны Коулз.

Loaded

C 17 июля

Сериал повествует о четырех внезапно разбогатевших британских программистах. В 2010 году израильская комедия о стартаперах Mesudarim поставил на уши IT-прессу. Некоторые журналисты приняли презентацию вымышленной видеоигры из сериала за настоящий продукт — и принялись восторженно о нем писать. Спустя 7 лет историю наконец-то адаптировали для западного телевидения под названием Loaded.

"Уилл" (Will)

C 10 июля

Сериал "Уилл", судя по доступным материалам, будет тем еще приключением хипстеров при дворе короля Якова I. Уильям Шекспир, все его музы, соперники и друзья здесь выглядят так, будто сбежали со страниц глянцевого журнала. А торжественный синопсис при этом обещает, что свои жизнь и творчество герои посвятят борьбе с диктатурой.

По материалам "Meduza"