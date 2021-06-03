Образование и карьера 5 часов назад

69% соискателей выбирают для работы стабильного работодателя на рынке — исследование

Финансовая стабильность компании уже не является важным критерием для соискателя

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кадровый портал grc.ua назвал самых востребованных работодателей Украины в 2020/21 годах. Так, согласно результатам исследования 69% соискателей выбирают для работы стабильного работодателя на рынке, а меньше всего (14%) обращают внимание, какими товарами и услугами занимается компания. 

О результатах исследования сообщили в пресс-службе grc.ua. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также 60% соискателей ищут финансово стабильную компанию, 38% хотят работать в компании с развитой корпоративной культурой, а социально-ответственных работодателей предпочитают выбирать 29%. Эти факторы доминируют абсолютно во всех регионах и возрастных группах. 

Читайте также:
Верховная Рада предлагает предоставлять заробитчанам материальную помощь

Если сравнить данные за последние годы, критерий "стабильность компании на рынке" значительно вырос в запросах кандидатов. Так, еще в 2019-2020 годах только половина опрошенных (51%) отметили этот критерий как важный, а в 2020-2021 годах уже каждый седьмой кандидат отметил стабильность как важный фактор при выборе. А критерий "Корпоративная культура и социальная ответственность компании" более важен для опытных специалистов. 

Привлекательные отрасли для трудоустройства

Согласно опросу поисковиков, в ТОП-5 самых желанных профессиональных сфер входят: IT, финансы / банки / инвестиции, медиа / PR / полиграфия / издательство, телеком и торговля. Однако молодые специалисты немного иначе расставили приоритеты. Так, на первом месте у молодежи — сфера медиа, пиара и рекламы (37%). На втором — ИТ-сфера (35%). Далее по привлекательности сфера телеком (18%), тяжелая промышленность / добывающая промышленность / энергетика (14%) и сфера финансов (13%).

Читайте также:
Более 60% украинцев не готовы к миграции внутри страны ради сезонной работы — исследование

Трудности на рынке труда

В процессе поиска работы 54% соискателей сталкиваются с проблемой сокращения вакансий, а 50% со снижением заработной платы. Также 15% сталкиваются с тем, что работодатель не хочет официально трудоустраивать, а лишь 8% не могут найти работу из-за отсутствия знаний и навыков. 

Напомним, что ранее Delo.ua рассказывало, как карантин изменил условия труда в ЕС.

Источник фото: Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Какую пользу бизнес может получить от работы из дома
Какую пользу бизнес может получить от работы из дома
ПЦР-тест или COVID-сертификат: Турция ужесточила правила въезда
ПЦР-тест или COVID-сертификат: Турция ужесточила правила въезда
Зеленский официально созвал очередное заседание СНБО
Зеленский официально созвал очередное заседание СНБО
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть в Украине: когда смотреть

  3. 106 теплокомуненерго вже забажали стати клієнтами ГК "Нафтогаз Трейдинг"

  4. В Україні злетять ціни на житло. Як і чому здорожчає нерухомість — пояснює експерт

  5. "Укрзализныця" продлит два поезда с Западной Украины до Чернигова

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...