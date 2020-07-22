В интернете появился трейлер украинского фильма, купленного Голливудом

Трейлер украинско-американско-испанского фильма Let it Snow ("Пусть идет снег"), права на который приобрел крупнейший американский дистрибьютор Lionsgate, уже в Сети.

Его можно посмотреть на YouTube-канале Solar Media Entertainment.

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Фильм снял украинский режиссер Станислав Капралов. Это его дебют в полнометражном игровом кино. Ленту он начал снимать зимой 2019 года в партнерстве с кинопродюсером Сергеем Лавренюком и голливудской кинокомпанией. В производстве фильма участвовали три страны — США, Украина и Испания.

Главные герои фильма Let it Snow — отправившаяся в горы пара сноубордистов, за которыми начинает охоту неизвестный на черном снегоходе. После того, как юноша пропадает в горах, девушка, оставшаяся одна, пытается выжить в борьбе не только с природной стихией, но и с "черным всадником", который жаждет ее крови.

Главную героиню в триллере сыграла украинка Иванка Сахно, работающая в Голливуде с 2013 года. Среди сыгранных ней ролей — работы в голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание", экшн-комедии "Шпион, который меня кинул", а в Украине известна ролями в ситкоме "Леся+Рома" (2005—2008) и биографической ленте "Иван Сила" (2013).

.В кинотеатрах фильм Let it Snow обещают показать в сентябре этого года.

Сейчас Станислав Капралов занимается подготовкой к съемкам американо-украинского мистического триллера Egregor, сценарий к которому написал украинский режиссер, сценарист и продюсер Любомир Левицкий. С украинской стороны ленту продюсируют Сергей Лавренюк и Павел Сушко.