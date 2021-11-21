Американцы создали анти-энергетик: напиток, способствующий здоровому сну

Людям, которые испытывают проблемы со сном, вызванные стрессом, депрессией или чрезмерной работой с гаджетами, американцы предлагают «Сон в банке» — напиток, способствующий здоровому сну.

Об этом пишет newfood.media.

Абдул Хан, он же президент компании Getsom, производителя «сонного» напитка, сам долгое время испытывал проблемы со сном.

Решения начали искать, двигаясь в противоположном направлении от энергетических напитков, тем самым разработав продукт, который не придает бодрости организму, а наоборот, успокаивает и расслабляет.

Som Sleep – это научно подтвержденная формула, содержащая активные ингредиенты, включая мелатонин, магний, L-теанин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и витамин В6, которые содержатся в организме человека.

При нарушении здорового образа жизни баланс этих веществ смещается, тем самым отрицательно влияя на «ночной отдых».

Магний и витамин В6 помогают обеспечить как можно более гладкий цикл сна.

L-теанин и ГАМК расслабляют и успокаивают мозговую деятельность, а мелатонин ускоряет процесс засыпания.

Напиток доступен в двух вариантах: классический и низкокалорийный без сахара.

Som Sleep не содержит наркотиков и не вызывает привыкания. Производители рекомендуют выпивать банку напитка за 30 мин. до сна.

Отмечается, что «Сон в банке» одобрен консультативным советом экспертов по сну, диетологами, физиотерапевтами и персональными тренерами мирового класса.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola выпустила "умную" воду, дистиллированную паром — с женьшенем и одуванчиком.