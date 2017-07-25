Анимационный сериал от создателя "Симпсонов" выйдет на Netflix

26 июля 2017, 08:35
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На стриминговом сервисе Netflix в 2018 году выйдет анимационный комедийный сериал создателя "Симпсонов" Мэтта Грейнинга. На стриминговом сервисе Netflix в 2018 году выйдет анимационный комедийный сериал создателя "Симпсонов" Мэтта Грейнинга под названием Disenchantment ("Разочарование").

Анимационный сериал от создателя Увеличить картинку

Сериал Disenchantment ("Разочарование") будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий в каждом, сообщает "Медуза" со ссылкой на Deadline.

Действие "Разочарования" будет происходит в сказочном королевстве Дримланд (Dreamland, "царство грез"), а главными героями будут "молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси". Их озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре."В конечном счете „Разочарование" будет про жизнь и смерть, любовь и секс и как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов — вопреки тому, что говорят старшие, волшебники и прочие козлы", — рассказал Грейнинг.

Мэтт Грейнинг — американский мультипликатор, известный как создатель сериала "Симпсоны" и один из авторов "Футурамы". В январе 2016 года стало известно, что он работает над сериалом для сервиса Netflix.

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Теги: фильмы , сериалы , технологии

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