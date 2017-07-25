Анимационный сериал от создателя "Симпсонов" выйдет на Netflix

Сериал Disenchantment ("Разочарование") будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий в каждом, сообщает "Медуза" со ссылкой на Deadline.

Действие "Разочарования" будет происходит в сказочном королевстве Дримланд (Dreamland, "царство грез"), а главными героями будут "молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси". Их озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре."В конечном счете „Разочарование" будет про жизнь и смерть, любовь и секс и как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов — вопреки тому, что говорят старшие, волшебники и прочие козлы", — рассказал Грейнинг.

Мэтт Грейнинг — американский мультипликатор, известный как создатель сериала "Симпсоны" и один из авторов "Футурамы". В январе 2016 года стало известно, что он работает над сериалом для сервиса Netflix.