Apple будет снимать сериалы и показывать подписчикам фирменного сервиса

23 января 2017, 19:29
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Apple намерена снимать собственные сериалы и фильма. Как сообщают СМИ, сейчас компания ведет переговоры с продюсерами о покупке сценариев

Apple будет снимать сериалы и показывать подписчикам фирменного сервиса | Культура | Дело Увеличить картинку

Apple будет снимать фильмы и сериалы, сообщает The Wall Street Journal.

Начать планируют с сериалов. Стало известно, что компания ведет переговоры с продюсерами о покупке сценариев. Контент, который будет производить корпорация, будет близок к сериалам, которые снимают HBO и Netflix, смотреть их смогут подписчики фирменного музыкального сервиса Apple Music.

Кстати Стивен Джобс был владельцем студии Pixar, которую создал на основе подразделения компьютерной графики кинокомпании Lucasfilm еще в 1986 году. Он оставался CEO Pixar и основным акционером, пока студия не была приобретена The Walt Disney Company в 2006 году, и был крупнейшим частным акционером и членом совета директоров Disney.

Планируется, что съемки сериалов Apple начнет уже в конце 2017 года. Также корпорация заинтересована в производстве собственных кинолент.

Кроме того Apple будет вести подробную статистику всех данных о просмотрах сериального контента и о зрителях.

В последнее время в зрительских предпочтениях происходят глобальные перемены. Интересные результаты, например, получила компания Netflix.

Решив выяснить, что делают люди, после того как досмотрят свой любимый сериал до конца. Было проанализировано поведение 86 млн пользователей с января по октябрь 2016 года. Как выяснилось, большинство (59%) уже через два с половиной дня принимаются за новый, а в этом "бессериальном" промежутке 61% от предыдущего числа отвлекается на просмотр фильмов.

Кино выбирается не просто так по верхам списков "Лучшие из лучших", а с ориентацией на то, чтобы лента была максимально близка по концепции к только что просмотренному сериалу. Например, после "Карточного домика" смотрят "Безродных зверей". Несмотря на то, что политика сменяется войной, главный идейный персонаж обеих работ — бескомпромиссный и жестокий лидер, пишет buro247.

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Если сериал основан на реальной истории, то после многие предпочитают больше узнать о том, как все было на самом деле, на документалки. Так, после сериала о Пабло Эскобаре "Нарко" смотрят "Землю картелей" про борьбу вигилантов с наркокартелями или "Наркокультуру" о войне властей Мексики с наркоторговцами.

Исключение в этом правиле о кино составляют только хорроры: после "Американской истории ужасов" смотрят не "Кошмар на улице Вязов", а "Зверополис".

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Теги: кино , apple , стив джобс

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Apple будет снимать сериалы и показывать подписчикам фирменного сервиса | Культура | Дело
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