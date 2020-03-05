Гаджеты 1 час назад

Apple разрешила разработчикам мобильных приложений отправлять мгновенную рекламу

Раньше компания запрещала рассылать push-уведомления, которые содержали рекламу

Apple разрешила разработчикам мобильных приложений отправлять мгновенную рекламу Apple разрешила разработчикам мобильных приложений отправлять мгновенную рекламу
Фото: AppleInsider

Компания Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам приложений отправлять рекламу в push-уведомления. Об этом сообщает RusBase.

Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений: пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любой момент.

Раньше Apple запрещала рассылать push-уведомления, которые содержали рекламу.

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За последние два года корпорация сама нарушала правила App Store и отправляла уведомления, которые напоминали рекламу.

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Ранее сообщалось, что общий объем рынка интернет-рекламы в Украине, по итогам 2019 года, вырос на 35% и составляет 12,6 млрд грн. Отмечается, что за год доля мобильного платного поиска выросла до 73%, по сравнению с 66% в 2018 и 56% в 2017 годах.

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