Apple разрешила разработчикам мобильных приложений отправлять мгновенную рекламу

Компания Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам приложений отправлять рекламу в push-уведомления. Об этом сообщает RusBase.

Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений: пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любой момент.

Раньше Apple запрещала рассылать push-уведомления, которые содержали рекламу.

За последние два года корпорация сама нарушала правила App Store и отправляла уведомления, которые напоминали рекламу.

Ранее сообщалось, что общий объем рынка интернет-рекламы в Украине, по итогам 2019 года, вырос на 35% и составляет 12,6 млрд грн. Отмечается, что за год доля мобильного платного поиска выросла до 73%, по сравнению с 66% в 2018 и 56% в 2017 годах.