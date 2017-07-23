Берлин за один день: Как открыть его с самых интересных сторон

Самый выгодный способ добраться в Берлин из Украины — прямые рейсы от Wizz Air из Львова, стоимость которых начинается от 56 евро в обе стороны. Авиабилеты из Киева в Берлин обойдутся от 135 евро туда-обратно. Жилье в Берлине недорогое — цены двухместных номеров начинаются от 40-50 евро за ночь, поэтому можно спланировать достаточно выгодную поездку. Все самые интересные экскурсионные объекты находятся в восточной части Берлина, и это стоит учесть выбирая месторасположение жилья, советует TripMyDream.

Если вы намерены провести здесь всего день или даже несколько дней — не старайтесь обойти все достопримечательности. Лучше сконцентрироваться на том, что вам интереснее, попутно знакомясь с атмосферой города. А она в каждом месте ощущается по-разному: Берлин — это и огромные музеи и дворцы, и множество закусочных и мини-баров, которые открывают здесь приезжие со всех уголков мира, и архитектура времен ГДР, и современные офисы, районы с непрекращающимися вечеринками и совершенно тихие тенистые улицы. На фоне всего этого нельзя не отметить, что Берлин очень дружелюбен к гостям города, потому что самих коренных берлинцев здесь гораздо меньше, чем приезжих.

Для удобного передвижения по городу советуем вам арендовать велосипед, тем более что здесь это очень популярно: по городу оборудовано более 1000 км велодорожек. Взять велосипед напрокат можно от 5 евро за сутки, а по цене от 15-20 евро вы сможете присоединиться к экскурсионному велотуру по всему Берлину или определенной части города. Арендовать авто можно от 40 евро в сутки — опытные путешественники говорят, что по стоимость выходит примерно так же, как и на общественном транспорте. Кстати, транспортная система Берлина считается одной из самых развитых в Европе: благодаря развитой сетке метро, трамваев, автобусов, городских электричек и паромов, добраться можно в любую точку города в любое время суток. Вопрос только в том, сколько времени вы захотите проводить в транспорте, если на все посещение города его у вас не так много.

С доступом к интернету здесь проблем нет, что облегчает жизнь тем, кто в городе первый раз. Еще год назад найти бесплатный Wi-Fi в Берлине было непросто, но за последний год было создано около 500 точек свободного доступа к интернету, и впереди планы по расширению сети free Wi-Fi.

Главные достопримечательности Берлина

Рейхстаг

Наверное, самая популярная достопримечательность Берлина: здание Рейхстага было построено для первого парламента немецкой Империи. Вход в Рейхстаг бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте Бундестага и распечатать приглашение. Вас ждет интересная экскурсия и возможность насладиться панорамой города из-под стеклянного купола здания.

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Музейный остров

Любители музеев могут и все 24 часа в Берлине провести в них — этому городу есть чем удивить. Но Музейный остров — это одна из самых популярных местных достопримечательностей. На создание этого исторического и архитектурного комплекса ушло почти сто лет, и его можно назвать настоящим островом сокровищ. Музей Боде, Пергамский музей, Старая национальная галерея, Старый музей и Новый музей — в этих 5 музеях представлены экспонаты, относящиеся к разным эпохам человеческой истории за 6 тысячелетий.

Берлинский кафедральный собор

Самая большая протестантская церковь Германии высотой в 98 метров. Снаружи собор украшен лепниной, скульптурами и колоннами, а внутри — библейскими картинами и витражами. Берлинский кафедральный собор находится на территории Музейного острова, здесь можно послушать орган и посетить фамильную усыпальницу Гогенцоллернов.

Адрес: Am Lustgarten 1

Бранденбургские ворота

Если вы не видели Бранденбургские ворота, то вы не были в Берлине! Они были построены в 1791 году и в XX веке стали символом объединения Германии. Рекомендуем выйти на улицу Унтер ден Линден, которая считается центром модной жизни Берлина — она проведет вас мимо Оперы, Арсенала, Университета Гумбольдта, Берлинского собора и лучших ресторанов города, и выведет как раз к Бранденбургским воротам.

Тиргартен

Самый известный парк Берлина — целый лес в черте города. Площадь Тиргартена — около 210 гектаров. В XVI веке он был разбит для охотничьих угодий, а в XIX переделан в ландшафтный парк.

Адрес: Straße des 17. Juni 31





East Side Gallery

Художественная галерея под открытым небом, которая образовалась вокруг участка Берлинской стены. "Длина" East Side Gallery составляет 1316 метров, что делает ее самой длинной в мире галереей под открытым небом.

Адрес: Mühlenstraße





Александрплатц

Главная площадь города, названная в честь императора Александра I. Архитектурный ансамбль площадь состоит из старинных зданий (Ратуши, церкви Святой Марии и т.д.), которые постепенно окружают современные постройки.

Жандарменмаркт

Одно из любимых мест как жителей Берлина, так и туристов. В обычное время здесь тихо и можно просто присесть отдохнуть, любуясь грандиозной архитектурой, а в праздничные даты здесь проходят шумные торжества и мероприятия.



Местная кухня: что и где попробовать?

Начинать знакомство с кухней Берлина однозначно нужно с фирменного "карривурста" — сосисок под соусом с тушеной капустой. У многих туристы только это блюдо ассоциируется с немецкой кухней, но в Берлине картина немного другая. Трудно найти другой европейский город, в котором представлено такое разнообразие азиатских, турецких и других закусочных, итальянских ресторанов и заведений с самой разнообразной кухней мира — все дело в том, что половина населения Берлина состоит из эмигрантов.

Пробовать карривурст советуем в Konnopke's Imbiß — одном из самых известных в Берлине мест общественного питания.

Если хочется познакомиться с более изысканной стороной немецкой кухни, советуем сходить в Nante-Eck — ресторан, который специализируется на традиционной кухне. Советуем попробовать их фирменное блюдо — свиную рульку под соусом тартар.

Marjellchen — еще одно отличное место: маленькое и очень уютное кафе, которое специализируется на блюдах немецкой кухни. Во-первых, здесь заслуживают внимания сами блюда, во-вторых, заботливый персонал, который встретит вас как самого дорогого гостя и всегда подскажет, что заказать.

А если вы хотите просто вкусно и быстро поесть, загляните в Scheers Schnitzel — это недорогое заведение с вкусными шницелями и огромными порциями.

Берлинский пончик — так называемый Берлинер — традиционный местный десерт, который можно попробовать в любой кондитерской.

Шопинг в Берлине

Столицу Германии нельзя назвать местом, куда специально приезжают на шопинг-туры, но в то же время, шопоголики здесь найдут для себя много интересного. В Берлине представлены все мировые бренды, поэтому пройтись по магазинам однозначно стоит, особенно в период летних или зимних распродаж (начинаются с последнего понедельника июля и января).

Шопинг в Берлине начинается в авеню Курфюрстендам. Здесь находятся основные торговые центры одежды, а в период распродаж действует система внутренних скидок. Опытные шоперы знают: на Kurfürstendamm в период распродаж можно найти что-угодно по действительно доступным ценам.

А самая колоритная часть Берлина с точки зрения шопинга — район Митте, а точнее, его часть, расположенная вокруг улиц Торштрассе, Розенталерштрассе и Мулакштрассе. Здесь можно найти и антиквариат, и уникальные изделия ручной работы, и дорогие брендовые вещи — одно мы знаем точно: пройтись по местным бутикам и галереям будет интересно даже тем, кто равнодушен к шопингу.