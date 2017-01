"Бесполые" показы: дизайнеры отменяют гендерное направление в одежде

Традиционные мужские Недели моды могут в скором времени пропасть из календаря, пишет buro247. Моде — индустрии, по своей сущности наполненной излишествами, — приходится меняться, чтобы выжить.



На прошлой неделе Энтони Ваккарелло объявил, что с этого года YSL будет представлять свою мужскую и женскую коллекции одновременно в рамках Недель моды. Первый подобный совмещенный показ пройдет 28 февраля. Ваккарелло не одинок в своем новом подходе к экономичной политике для крупных показов. Более того, он последний из длинной череды дизайнеров, понимающих, что новые времена требуют новых стратегий.

Дом Kenzo показал мужскую и женскую коллекции одновременно на парижской Неделе — это уже второй совмещенный показ бренда (первый состоялся в июне 2016 года). Вместо показов в марте и сентябре Kenzo представит серию специальных проектов под общим названием Memento.

Той же политике решил последовать и Раф Симонс: дизайнер собирается объединить свои коллекции в одном показе 10 февраля в рамках нью-йоркской Недели моды. Такой подход отражает не только общий переход модной индустрии к "бесполым" показам, но и стратегию самого Симонса, стремящегося отменить гендерные направления в одежде в целом. В таком же направлении решили действовать дома Paul Smith, Vivienne Westwood, Dsquared2, Bottega Veneta и Gucci. Некоторые дизайнеры — в частности Пол Смит — решили пойти еще дальше и не только сократить число показов, но и урезать количество линий своей одежды (семь линий бренда превратятся в две — Paul Smith и PS by Paul Smith).

Мужская линия Vivienne Westwood Man была показана на лондонской Неделе вместе с женской. Дизайнер решила "показать обе коллекции одновременно вне миланской Недели, что позволит байерам получить четкое представление о готовящемся сезоне перед визитами в шоу-рум". Dsquared2 представили соединенную коллекцию "для братьев и сестер" на Неделе в Милане, а Bottega Veneta и Gucci решили показывать по одной коллекции каждый сезон.

Помимо этих решений, многие бренды выбирают подход see now — buy now, который позволяет приобрести вещи с подиума через шоу-румы или сайт бренда сразу после показа.

Компании H&M и Tommy Hilfiger запускают специальные капсульные коллекции с подобной стратегией, чтобы одновременно измерить интерес потребителей и компенсировать затраты на создание уникальных образцов одежды.

Таким образом, даже самые эксклюзивные дома моды постепенно двигаются к экономичному и прагматичному подходу к своей бизнес-стратегии.