Битва на питчерах: Aroma Kava о первом чемпионате по латте-арт и поездке бариста в Париж

Сюзанна Броник — сотрудница Aroma Kava — выиграла внутренний чемпионат компании по Latte Art, выступила на сцене Specialty Coffee Association FRANCE в Париже и заняла там первое место по итогам онлайн-голосования, получив наибольшее количество голосов.

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Началось все с чемпионата по Latte Art, который Aroma Kava организовала для своих сотрудников. В компании собрали три сотни заявок со всей Украины, провели несколько заочных чемпионатов, а после — масштабный финал в Киеве. Трое финалистов выиграли поездку на международный кофейный фестиваль Le Paris Café Festival в Париже.

В ходе чемпионата сотрудники оттачивали базовые элементы, придумывали авторские рисунки, снимали видеовизитки и всячески проявляли себя. Даже постоянные гости кофеен отметили развитие латте-арт у бариста. Многие из них делились красивыми рисунками на кофе в своих социальных сетях.

Визуальными судьями на чемпионате стали кофейные эксперты: Алена Середа — первая чемпионка Украины по каптестингу и национальный координатор SCA Ukraine, а также Виктор Шраменко — профессиональный каптестер, член SCA Ukraine, судья многочисленных кофейных чемпионатов и фестивалей.

По словам Алены Середы, "Aroma Kava делает очень правильные шаги для мотивации и развития бариста, вскоре мы увидим этих ребят на национальных чемпионатах, ну и главный приз — поездка в Париж на кофейный фестиваль — это уровень!"

Виктор Шраменко отметил: "Чемпионат был о мастерстве и умении рисовать в чашках. Это большой вклад в индустрию и развитие культуры в целом".

В Aroma Kava рассказали, что выступление их сотрудницы на французском кофейном фестивале стало мотивацией для других сотрудников. В этот раз Сюзанна стала единственной участницей не из Франции.

"Я очень верю в то, что чемпионаты по Latte Art для сотрудников станут ежегодными, а победители и дальше будут ездить на Международные кофейные фестивали и привозить в Украину высокие звания!", — прокомментировала шеф-бариста сети Алеся Линкина.

Сейчас Aroma Kava — это кофейная сеть №1 в Украине, которая насчитывает 350 кофеен по всей стране.