Бизнес-портал Delo.ua ищет редактора раздела "Финансы"

Издание Delo.ua, работающее на украинском рынке медиа c 2005 года и ставящее перед собой миссию развития украинского предпринимательства, ищет в свою дружную команду редактора раздела "Финансы".

Мы ожидаем от потенциального кандидата проактивной позиции и добросовестного труда, а со своей стороны предлагаем комфортные условия работы, отличный доброжелательный коллектив и конкурентную заработную плату.



Требования к кандидату:

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опыт работы в медиа по тематике финансов на позициях журналиста или редактора от 1 года (опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом);

грамотный украинский и русский язык;

всецелое понимание работы финансовых рынков, банковского и страхового секторов, ориентация в политической и экономической ситуации в Украине и мире;

наличие собственной базы экспертов и авторов;

проведение интервью;

умение выставлять приоритеты, отличать главное от второстепенного;

общее понимание работы поисковых систем (глубокое знание SEO будет преимуществом);

коммуникабельность, стрессоустойчивость, желание развиваться вместе с командой и приносить результат.

Обязанности:

стратегическое планирование работы раздела;

разработка тем и концепций публикаций;

анализ рынков, поиск информационных поводов, поиск героев для публикаций;

управление работой журналистов, вычитка их новостей и публикаций;

коммуникация с клиентами и партнерами редакции;

работа с админпанелью издания.

Условия работы:

фултайм 5 дней в неделю;

форма работы на выбор: офис возле метро или удаленная работа;

работа в дружной и приятной команде, где все друг друга уважают и любят;

конкурентная заработная плата (оговаривается при собеседовании), своевременная оплата труда, плюс бонусы за работу над спецпроектами;

официальное оформление, оплачиваемый отпуск — 24 календарных дня в год.

Мы точно сработаемся, если ты:

хорошо ориентируешься в теме финансов, банков, страхования, инвестиций, в целом разбираешься в украинской бизнес-среде, знаешь, как люди преумножают (или как минимум не теряют) свои капиталы, грамотно, интересно и профессионально пишешь и можешь из посредственного текста сделать максимально интересный и качественный продукт, не боишься вызовов и берешься за работу с азартом, умеешь придумывать и предлагать хорошие идеи и мастерски находишь информационные поводы.

Свои резюме, примеры публикаций и контакты просим отправлять на почту info@delo.ua с темой письма "Хочу быть редактором в Delo.ua".

Также Delo.ua ищет редактора ленты новостей. Подробности этой вакансии здесь.