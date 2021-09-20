Бизнес-портал Delo.ua ищет редактора раздела "Финансы"

Издание Delo.ua, работающее на украинском рынке медиа c 2005 года и ставящее перед собой миссию развития украинского предпринимательства, ищет в свою дружную команду редактора раздела "Финансы".
Мы ожидаем от потенциального кандидата проактивной позиции и добросовестного труда, а со своей стороны предлагаем комфортные условия работы, отличный доброжелательный коллектив и конкурентную заработную плату.
Требования к кандидату:
- опыт работы в медиа по тематике финансов на позициях журналиста или редактора от 1 года (опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом);
- грамотный украинский и русский язык;
- всецелое понимание работы финансовых рынков, банковского и страхового секторов, ориентация в политической и экономической ситуации в Украине и мире;
- наличие собственной базы экспертов и авторов;
- проведение интервью;
- умение выставлять приоритеты, отличать главное от второстепенного;
- общее понимание работы поисковых систем (глубокое знание SEO будет преимуществом);
- коммуникабельность, стрессоустойчивость, желание развиваться вместе с командой и приносить результат.
Обязанности:
- стратегическое планирование работы раздела;
- разработка тем и концепций публикаций;
- анализ рынков, поиск информационных поводов, поиск героев для публикаций;
- управление работой журналистов, вычитка их новостей и публикаций;
- коммуникация с клиентами и партнерами редакции;
- работа с админпанелью издания.
Условия работы:
- фултайм 5 дней в неделю;
- форма работы на выбор: офис возле метро или удаленная работа;
- работа в дружной и приятной команде, где все друг друга уважают и любят;
- конкурентная заработная плата (оговаривается при собеседовании), своевременная оплата труда, плюс бонусы за работу над спецпроектами;
- официальное оформление, оплачиваемый отпуск — 24 календарных дня в год.
Мы точно сработаемся, если ты:
хорошо ориентируешься в теме финансов, банков, страхования, инвестиций, в целом разбираешься в украинской бизнес-среде, знаешь, как люди преумножают (или как минимум не теряют) свои капиталы, грамотно, интересно и профессионально пишешь и можешь из посредственного текста сделать максимально интересный и качественный продукт, не боишься вызовов и берешься за работу с азартом, умеешь придумывать и предлагать хорошие идеи и мастерски находишь информационные поводы.
Свои резюме, примеры публикаций и контакты просим отправлять на почту info@delo.ua с темой письма "Хочу быть редактором в Delo.ua".
Также Delo.ua ищет редактора ленты новостей. Подробности этой вакансии здесь.