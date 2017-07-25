Болезнь Альцгеймера вызывают те же бактерии, что и акне

25 июля 2017, 18:28
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Ученые обнаружили, что у болезни Альцгеймера бактериальная природа

Болезнь Альцгеймера вызывают те же бактерии, что и акне | Здоровье | Дело Увеличить картинку

Исследователи совершили невероятное открытие: в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера были обнаружены высокие концентрации бактерий. Это говорит о том, что воспаление, вызванное бактериями, может быть истинной причиной развития недуга, сообщает eurolab.ua.

На сегодняшний день считается, что смерть клеток при болезни Альцгеймера происходит вследствие накопления токсичного бета-амилоидного белка. Однако теперь подход к первопричине заболевания может измениться.

Как правило, в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера присутствуют признаки воспаления, которое вполне может выступать вероятной реакцией на влияние бактерии. Однако гематоэнцефалический барьер по идее должен защищать мозг от патогенов и опасных веществ. Но ученые предположили и подтвердили, что у людей с болезнью Альцгеймера барьер работает плохо и бактерии проникают внутрь.

Все эти выводы ученые сделали, проанализировав посмертно мозг 8 пациентов с болезнью Альцгеймера и 6 здоровых людей. Оказалось, в мозге людей с болезнью было в семь раз больше генетических последовательностей бактерий по сравнению с мозгом добровольцев из контрольной группы. Основная доля материала принадлежала бактериям рода Actinobacteria. В частности, ученые нашли следы Propionibacterium acnes — бактерии, связанной с возникновением акне (угревой сыпи).

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Теги: здоровье , медицина , наука

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Болезнь Альцгеймера вызывают те же бактерии, что и акне | Здоровье | Дело
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