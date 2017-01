Будет выпущена новая игра на основе " Мстителей"

Студия Marvel анонсировала новую игру, основанную на комиксах про Мстителей. Ее разработкой будут заниматься две студии компании Square Enix: Crystal Dynamics (выпустила Rise of the Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided), пишет "Медуза" со ссылкой на The Verge.

В коротком тизере проекта не показаны кадры из игры — только короткая история о мрачном будущем после воссоединения Мстителей.