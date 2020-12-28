Гаджеты 40 минут назад

Вслед за Apple: Xiaomi Mi 11 будет поставляться без зарядного устройства

Компания Xiaomi последует примеру Apple и откажется от зарядного устройства в своей флагманской серии смартфонов. Samsung тоже может последовать их примеру

Вслед за Apple: Xiaomi Mi 11 будет поставляться без зарядного устройства Вслед за Apple: Xiaomi Mi 11 будет поставляться без зарядного устройства

Накануне запуска флагманской модели смартфонов Mi 11 от Xiaomi генеральный директор компании Лэй Джун подтвердил, что в розничную продажу гаджеты поступят без зарядного устройства, сообщает Gadget 360. Джун сказал, что это решение было принято для достижения поставленных экологических целей.

Хотя сокращение выбросов углекислого газа — это разумная цель, пользователям, у которых нет дома старого зарядного устройства, придется покупать новое отдельно за дополнительную плату.

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Xiaomi повторила стратегию Apple после того, как последняя начала продавать свои смартфоны серии iPhone 12 без наушников и зарядного устройства. Ожидается, что Samsung также не будет поставлять зарядное устройство со своими будущими смартфонами серии Galaxy S21.

Информацию об отсутствии в коробке зарядного устройства Джун подтвердил на Weibo. Кроме того, там он показал коробку, в которой будет продаваться новый гаджет. Она создана в минималистическом стиле — тонкая белая коробка с цифрой "11" на верхней части.

Ранее была информация о том, что в Mi 11 будет установлена тройная камера с 108-мегапиксельным основным датчиком, что телефон будет выпускаться в четырех цветовых вариантах и работать на Snapdragon 888 SoC.

Также можно было слышать, что в гаджете будет 12 ГБ ОЗУ и работать он будет под управлением MIUI 12 на базе Android 11. Кроме того, флагман может иметь разрешение экрана QHD + и частоту обновления до 120 Гц.

Сообщается, что цена Xiaomi Mi 11 начинается с $688 за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения, $734 за версию с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и $795 за топовую модель с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти.

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