Вслед за Apple: Xiaomi Mi 11 будет поставляться без зарядного устройства

Накануне запуска флагманской модели смартфонов Mi 11 от Xiaomi генеральный директор компании Лэй Джун подтвердил, что в розничную продажу гаджеты поступят без зарядного устройства, сообщает Gadget 360. Джун сказал, что это решение было принято для достижения поставленных экологических целей.

Хотя сокращение выбросов углекислого газа — это разумная цель, пользователям, у которых нет дома старого зарядного устройства, придется покупать новое отдельно за дополнительную плату.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Xiaomi повторила стратегию Apple после того, как последняя начала продавать свои смартфоны серии iPhone 12 без наушников и зарядного устройства. Ожидается, что Samsung также не будет поставлять зарядное устройство со своими будущими смартфонами серии Galaxy S21.

Информацию об отсутствии в коробке зарядного устройства Джун подтвердил на Weibo. Кроме того, там он показал коробку, в которой будет продаваться новый гаджет. Она создана в минималистическом стиле — тонкая белая коробка с цифрой "11" на верхней части.

Ранее была информация о том, что в Mi 11 будет установлена тройная камера с 108-мегапиксельным основным датчиком, что телефон будет выпускаться в четырех цветовых вариантах и работать на Snapdragon 888 SoC.

Также можно было слышать, что в гаджете будет 12 ГБ ОЗУ и работать он будет под управлением MIUI 12 на базе Android 11. Кроме того, флагман может иметь разрешение экрана QHD + и частоту обновления до 120 Гц.

Сообщается, что цена Xiaomi Mi 11 начинается с $688 за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения, $734 за версию с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и $795 за топовую модель с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти.