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Человеки, вы разумные? — о книге "Sapiens. Краткая история человечества"

24 декабря 2016, 15:02
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Стремясь разрекламировать книгу Юваль Ной Харари "Sapiens. Краткая история человечества", Forbes сравнил ее с "Краткой историей времени" Стивена Хокинга. При всем уважении к великому английскому физику и к теоретической физике вообще, у профессора-израильтянина написать об истории получилось куда живее, увлекательнее и неполиткорректнее, считает Александр Данковский

Человеки, вы разумные? — о книге Увеличить картинку

"Sapiens. Краткая история человечества". Юваль Ной Харари.

Сама идея — охватить в одном пятисотстраничном томе весь путь человечества от homo erectus"ов до наших дней — кажется слишком дерзкой. Но автор таки сумел. Может быть, потому что отказался (ну, почти) от традиционного хронологического подхода "сначала были обезьяны, потом шумеры с египтянами, потом Греция, потом Рим, а тут уж и мы с вами подоспели". Вместо этого г-н Харари излагает, скорее, общие принципы, основы, на которых развивалась история. Рассказывает, например, о том, что такое религия (и тут же, между делом, доказывает, что коммунизм — это религия, а теория относительности — нет).

Или описывает науку — и то, какова ее роль не только в техническом прогрессе, но и в изменении общих взглядов на жизнь. Теперь якобы человечество точно знает: вчерашняя истина может оказаться ложной сегодня, и это нормально. Не так мыслили в эпоху господства религиозных догматов.

Или, скажем, автор вспоминает о роли аграрной революции — и рассказывает, как после нее стало жить… хуже. И почему.

Проводя читателя через концепции и эпохи, г-н Хараре время от времени изящно ставит читателя в тупик, тем самым заставляя задуматься. Например, утверждает, что все Средневековье покоилось на двух китах: христианских догматах и идеалах рыцарства. Но одно противоречит другому! Как можно одновременно верить в то, что оскорбление надлежит смывать кровью, и в правило "подставь другую щеку"? А вот верили же….

Уже в Новое время тоже было два кита — свобода и равенство (братство из знаменитой триады времен Великой Французской Хараре изящно заметает под ковер). Но там, где есть свобода (например, предпринимательства или, скажем, разбоя), тут же появляется неравенство. А если ставить во главу угла равенство, то свобода живо исчезнет. Попытки снять такие противоречия и формируют-де "вектор истории", это — "двигатель креативности, динамического развития нашего вида". Пресловутая же стабильность объявляется на фоне этой концепции "заповедником для тупиц".

Причем чем ближе к современности, тем интереснее. Например, Харари сначала превозносит нынешние империи, построенные "банкирами и купцами во фраках и цилиндрах". У них, мол, вышло получше и попрочнее, чем у королей в шитых золотом одеждах и аристократов в латах. Потому что купцы-де финансировали завоевание мира за счет кредитов, а не налогов. Налоги платить не любит никто, а инвестиции — совсем другое дело. За такого рода восхваления его наверняка не полюбят современные левые.

Похвалил? И тут же обрушивается на капитализм как систему (одна из главок называется "Коммунистический ад"). А еще пишет, что "вера в свободный рынок так же наивна, как вера в Санта-Клауса", и сам по себе он (рынок, не Клаус) не гарантирует защиты от мошенничества, воровства и насилия. И вообще, "рост современной экономики может обернуться великим обманом".

Последняя глава так и вовсе зовется "Конец Homo Sapiens". Но это не про глобальный армагеддец. Это про выход современного человека за пределы биологии: "Он отменяет законы естественного отбора, заменяя их законами разумного замысла".

Читая "Краткую историю…", я неоднократно ловил себя на мысли, что многое из изложенного уже встречал раньше и вообще мог бы сам написать нечто подобное Sapiens"у. Но Харари успел первым и сделал лучше.

Резюме: верить не обязательно, но почитать — полезно. Для прочистки мозгов.

Александр Данковский

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