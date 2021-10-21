Чем чревата иллюзия знаний и почему важно работать над критическим мышлением

"Я знаю, что ничего не знаю" — известная апофегма Сократа, а может и Демокрита. В любом случае за более чем 2000 лет она не только не потеряла в смыслах, а стала особенно актуальна в наш век информации. Конечно, этот материал только увеличит "снежный ком" данных в Сети. Но точно будет полезен, ведь поможет задуматься "когда ваше мнение стало вашим" и "знаю ли я то, что я знаю".

Итак, давайте разберем физиологический и психологический аспекты темы. А после — перейдем к проблемам, которые вызывает иллюзия знаний. Ну и конечно обсудим варианты решений.

Физиология. Спешка нужна при ловле блох... и когда трое едят из одной миски

Рост специалистов в ІТ — отличная иллюстрация "хорошей мины при плохой игре". Популярная история, когда мало что умеющий Junior через 2-3 месяца адаптации хочет продать себя, как Middle. И уже через год он метит в Senior, ну и до Lead недалеко. Такая тенденция в ИТ и других сферах порождает ряд проблем у соискателей и работодателей.

Амбиции — вещь хорошая, но у центральной нервной системы есть свое мнение на этот счет. Ряд научных исследований показывает, что формирование новых нейронных связей требует времени. Инженерный склад ума и желание дадут результат в ІТ, правда 1-2 года недостаточно для становления полноценного разработчика.

А сколько нужно? — Зависит от человека и специализации. Современная народная мудрость говорит о 10 000 "жопочасов", пардон. Если говорить точнее, то примерно 4-5 лет развития (обучения и практики).

Если у грузчика должны быть мощные сухожилия и мышцы, то для работника умственного труда важны именно нейронные связи. Носильщик, который быстро "накачался к лету" схватит грыжу или разобьет условный рояль. По аналогии разработчик или менеджер — выгорит или навредит проекту.

Приверженцы альтернативных теорий и любители быстрого обучения могут лично проверить себя на международной олимпиаде по химии или в тренировочном лагере бойцов UFC.





Психология. Человеку нужен человек

Обилие информации заставляет наш мозг хитрить, чтобы просто не взорваться. Большинство данных проходят через мгновенный фильтр, который подтверждает или опровергает наши догадки. Все остальное мозг тут же отбрасывает.

С опровержением собственных догадок тоже все интересно. Было проведено порядка 90 научных исследований с репрезентативной выборкой около 10 000 людей. Результаты показали, что мы в 2 раза чаще склоняемся к информации, которая подтверждает наше мнение.

Это отражается во всех сферах: найме сотрудников, направлении деятельности компании, принятии стратегических решений… Сейчас вот актуален "холивар" на тему прививок. Если вы за, то просто высмеиваете все аргументы против. Если вы антипрививочник, то вас бесят все решения ВООЗ и МОЗ. Так устроен наш мозг — он ленится и фокусируется на решениях, которые мы уже приняли.

Для большинства главная задача — продавить, пропихнуть свое мнение. Многие буквально чувствуют, что альтернативная информация противостоит им лично. С позиции конфликта они постоянно выживают и борются с врагом. Альтернатива — парадигма конфронтации, как возможности для развития (за противоположным мнением стоят возможности, которые помогают расти).



Сложно и больно признать свою некомпетентность. Да, мы знаем, как устроен мир, но мы смотрим на ситуации через фильтр. Наше знание — обобщение предыдущего опыта и постройка прогнозов. Мы наполнены клише и стереотипами.



Иллюзия знаний рождена стремлением замечать и додумывать закономерности, чтобы проще воспринимать и хранить информацию. С одной стороны это полезный фильтр, но он же блокирует многие идеи и возможности. Это защита нашей психики, которая тормозит развитие.



При оценке новой ситуации и процессов мы актуализируем только ту информацию, которая была в нашем предыдущем опыте. Именно поэтому всегда полезно свежее мнение и экспертный взгляд со стороны. Конечно, если внутри команды есть новые альтернативные мысли, то их нужно рассматривать не со своей "воинственной колокольни", а с точки зрения возможностей и развития.



Будучи взрослыми и умными, многие практически исключили другого человека, как источник реальных знаний. А ведь любая социальная активность критически важна для личного развития. Родители, родственники, соседи и друзья, учителя и одноклассники, преподаватели и одногруппники, коллеги и партнеры, уличные музыканты, кассиры, таксисты… Все окружение, кроме соседей по кладбищу, может и помогает стать лучше.

В свою очередь те же соцсети, в большинстве своем, наоборот продуцируют иллюзию знания. Это готовый продукт: свежий лосось, жареный карась, сюрстремминг, но точно не удочка.





Чем чревата иллюзия знаний?

Рассмотрим несколько популярных последствий, к которым может привести иллюзия знаний:



1. Эффект Даннинга-Крюгера — чем менее компетентен человек, тем больше он преувеличивает свои знания. В качестве примера мой сын, который уверенно рассказывал друзьям, что его мама "работает училкой, студентам что-то говорит". Через годик я взяла его на свою лекцию в университет. Сын мужественно выдержал пару и получил новые знания. Если его потом спрашивали: "чем мама занимается?", то теперь его ответ был более развернутым: "училка, студентам всякое рассказывает, чертиков рисует, мультики показывает".



Милая детская непосредственность и простота. Каждый из нас может привести другие примеры из опыта общения со взрослыми. Но вот рассмотреть в себе возможное проявление эффекта Даннинга-Крюгера — задача очень сложная.



2. Неумение мыслить и действовать в экстренных ситуациях. Человек, который "все знает" растерян перед неожиданными вызовами. Ему сложно принять свою вполне естественную ограниченность и найти новые знания. Отчасти поэтому некоторая категория людей обращается за помощью к гадалкам, картам, гороскопам… Шутка ли — люди в космос летают, а в нашем КВЭД-2010 (класс 96.09) есть астрологическая и спиритическая деятельность, услуги эскорта, чистильщиков обуви, парковщиков и так далее.



3. Проблемы с построением команды. Бизнес — это не личный опыт, а коллективные знания. Именно поэтому важно уметь поддерживать коммуникацию. Развитие компании и вклад каждого члена команды зависит именно от качества взаимодействия, умения обсуждать знания, делиться мыслями и опытом. В противном случае бизнес просто теряет сотрудников или стагнирует.



4. Неумение отличать истинные ценности от мнимых. Иллюзия знаний — это всегда невидимый барьер. Человек чувствует полноту, но не может увидеть реальную ограниченность. В результате множество его воззрений очень однобоки. Ему проще зацепиться за знакомое ненужное, а не принять новое и полезное.





Рефлексивные практики

Мераб Мамардашвили полагал, что человек есть усилие быть человеком. Этот процесс сопряжен с постоянным трудом и движением. Область знаний бесконечна, но борьба с иллюзиями вполне прозаична:



- Важно просто принять, как факт — мы знаем меньше необходимого и меньше, чем нам кажется. На первых этапах получения новых знаний мы находимся в эйфории. Действительно даже за 3 месяца можно добиться огромного прогресса, но он огромен только по отношению к нулю, который был до этого. Но никак не к утопическому абсолютному знанию.



- Мы знаем больше, чем нам нужно. Есть огромная разница между эрудицией и набором бессвязной информации. Подкасты, интервью, блоги, шоу, фильмы, книги — хорошие варианты досуга. Но одно дело развлечение, а другое — обучение. Для получения реальной пользы от умного времяпрепровождения нужно уметь четко фильтровать качество этого контента. Нелишне будет писать заметки, делать паузы и обдумывать информацию, уделить время ее осмыслению. Представьте качество университетского обучения, если бы все лекции вы слушали на пробежке, во время уборки, стоя в пробке… И конечно все это без домашних заданий, семинаров и тренингов.



- Не стесняйтесь быть взрослым почемучкой. Нужно уметь переставать "учить и лечить", стоит проявлять любопытство, интересоваться, задавать вопросы.



- Развивайте кругозор. Не зазорно быть поверхностным в некоторых областях. Иногда там лежат знания, которые крайне необходимы для разрешения актуальной ситуации. Даже отсутствие глубины сделает вас более гибким в других сферах.



- Работайте над критическим мышлением и когнитивными искажениями. В Сети есть отличные плакаты с полным перечнем уловок. Просто шаг за шагом разбирайте каждый аспект. Вот взять ту же конфабуляцию, актуальную в ключе иллюзии знания. Мы "помним" фразу Дарта Вейдера: "Люк, я твой отец!" или слова львенка из мультика: "покатай меня, большая черепаха". Но в действительности слова звучали "Нет, я твой отец" и "а теперь, теперь покатай меня, а". Коллективные ложные воспоминания, а значит и ложные знания еще называют эффектом Манделлы. Вот спросите в своем окружении, когда умер один из величайших борцов за права человека? Вряд ли кто-то скажет, что Нельсон Манделла скончался в 2013-м, прожив 95 лет.



- Будьте взрослыми, примите ответственность за последствия своих действий и решений.



PS: Статья началась со слов, произнесенных в Греции почти 2500 лет назад. Поэтому пускай в качестве вывода прозвучит мысль примерно того же времени, но уже из Китая. Конфуций говорил: "Истинное знание в том, чтобы знать пределы своего невежества".

Вера Романова, основатель и CEO компании Your Personal Growth Hacker