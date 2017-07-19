Число украинских туристов в Турции выросло на четверть

19 июля 2017, 17:18
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Украина вошла в топ-10 стран-лидеров турпотока в Турцию

Число украинских туристов в Турции выросло на четверть | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Поток украинских туристов в Турцию за январь — май 2017 года увеличился на 24,48% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила директор компании Coral Travel Татьяна Прокопенко.

"Украина вошла в топ-10 стран-лидеров турпотока в Турцию, продемонстрировав рост на 24,48%, по сравнению с показателями прошлого года", — отметила она.

В целом за пять месяцев 2017 года Турцию посетило 316,252 тыс. украинцев.

По словам Прокопенко, наиболее популярным городом среди украинских граждан остается Анталия.

Средняя стоимость отдыха в турецких отелях осталась на уровне прошлого года — $1,32 тыс. за девять ночей на двоих.

Кроме того, помимо Турции среди украинских туристов популярностью также пользуется Испания и Греция.

В 2016 году Турцию посетили 1 млн 250 тыс. туристов из Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: турция , туризм

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Число украинских туристов в Турции выросло на четверть | Путешествия | Дело
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