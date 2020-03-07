Что посмотреть в Черногории: четыре любопытных места на карте балканской страны

Черногория — небольшая, но очень живописная страна. Туристы приезжают сюда в первую очередь ради красивой природы, красочных пейзажей горных сел и старинной архитектуры.

Подгорица

Столица Черногории Подгорица — не самый лучший вариант для туристической поездки. Некоторые туристы совершают ошибку, считая, что больше всего достопримечательностей можно найти именно здесь. Помимо Площади независимости и Моста тысячелетия здесь не на что смотреть. Поэтому смело советуем сразу отправляться во вторую столицу Черногории (да, и такое здесь бывает) — Цетине.

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Цетине

Именно в Цетине находится резиденция президента страны — он живет в скромном Голубом дворце. Приезжать в Цетине стоит для того, чтобы увидеть старинную архитектуру и невероятную горную природу этих мест.

Вранино

Поселок Вранино — маленькая горная деревушка в Черногории, где проживает менее 200 человек. Вся жизнь здесь вращается около Скадарского озера, который является крупнейшим на всем полуострове. Оказывается, что большинство населения на этом острове промышляет рыбной ловлей. Поэтому здесь можно договориться с местными, чтобы покататься на лодке, и лучше рассмотреть озеро и прибрежные территории.

Свети Стефан или Святой Стефан — это одна из самых известных визитных карточек Черногории. Это небольшое поселение на побережье Адриатического моря. Рядом с ним расположился одноименный полуостров.

После распада Югославии в этой стране началась война, поэтому остров переживал не лучшие времена. Местными властями было принято решение сдать остров в аренду на 30 лет одной из элитной сети отелей. Сегодня это один из самых дорогих курортов Европы.

Курорт является настолько престижным, что некоторые элитные номера резервируются здесь на несколько лет вперед. В свое время на этом острове отдыхали Сильвестр Сталлоне, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и многие другие знаменитости. Приехать сюда стоит еще для того, чтобы насладиться невероятно красивой природой Черногории. Конечно, если вы не планируете снять один из номеров на самом острове.