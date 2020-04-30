Как в Китае спасают сферу туризма после карантина

В Китае, чтобы спасти туризм, со стороны государства уже с 1 января 2020 года было принято решение обнулить НДС для туристических компаний. Со стороны бизнеса, а именно большие туристические компании обнулили зарплаты топ-менеджменту в пользу зарплат сотрудников или в фонд борьбы с коронавирусом. Также благодаря запуску специальных предложений со скидками до 60% туристические компании увеличили спрос на услуги и тревел-продукты.

Об этом сообщили в Aviasales.

Крупные туристические компании отреагировали мгновенно. Кроме запуска фондов поддержки, обнуления зарплат топ-менеджменту, интересными стали живые трансляции. Основатели крупных турфирм выходили в прямые эфиры и предлагали клиентам скидки на поездки. Таким образом удалось продать путевки на $4 млн. Один китайский туроператор организовал дополнительный канал продаж через внутреннюю аффилиативную сеть. Таким образом любой сотрудник смог продавать тревел-продукты, зарегистрировавшись в специальной платформе.

Кроме того, чтобы стимулировать спрос, многие компании сформировали выгодные предложения для туристов на отели, в том числе класса "люкс", и другие тревел-продукты со скидками до 60%.

Еще одной из антикризисных стратегий стал поиск альтернативной бизнес-модели. Например, небольшая компания Insiders Experience, которая предлагает иностранцам экскурсии на джипах, адаптировалась к потребностям местных путешественников. Сейчас они предлагают экскурсии для детей в сопровождении учителя английского языка.

Aviasales совместно с Китайской академией туризма провели исследование среди китайских туристов, чтобы узнать, насколько они готовы к путешествиям. По итогу удалось понять, что интерес к путешествиям не угас, фокус смещен на внутренний туризм, появилось больше возможностей для посещения маленьких городов.

Уже в начале марта в Китае были замечены первые признаки восстановления туристического бизнеса. На сегодняшний день работают более 400 туристических спотов.

Маркетолог Aviasales Татьяна Крамаренко рассказала, что спрос на путешествия в Украину у соседних государств есть. Компаниям следует сконцентрироваться на спецпредложениях, обеспечивать безопасность здоровья туристов, вкладывать большую ценность в свой турпродукт.

"Конечно, после окончания пандемии в первую очередь будут открываться границы с ближайшими соседями. Внутренний туризм и путешествия в ближние страны — это то, на что стоит сделать акцент туристическому бизнесу", — рассказывает Татьяна.

По ее словам индустрия путешествий изменится. Люди будут путешествовать меньше, но качественнее, имея погружение в культуру другой страны.

Напомним, что по оценке Кабмина туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса 1,5 миллиарда долларов.