Чтобы не "купить кота в мешке": как проверить онлайн-магазин в разгар новогоднего шопинга

Покупка в онлайне во времена пандемии ковида, с одной стороны, повышает безопасность покупателя с точки зрения здоровья, с другой стороны, усиливает опасность нарваться на мошенников. Риск онлайн-шопинга в том, что рассмотреть товар воочию невозможно и трудно убедиться в надежности поставщика.

Своевременная проверка интернет-магазина позволит не попасть на мошенников, сэкономит время и пощадит нервы. Как это сделать, рекомендуют специалисты аналитической системы YouControl.

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Правила проверки интернет-магазинов

1. В контактных данных интернет-магазина найдете код ЕГРПОУ и официальную юридическое название (согласно Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и проверьте юридический статус (не находится в процессе прекращения), адрес, вид деятельности;

2. Узнайте, как давно работает интернет-магазин — не появился он вместе с первым снегом, за месяц до новогодних праздников?

3. Проанализируйте его судебную историю и наличие исполнительных производств.

Все эти данные можно бесплатно найти в системе YouControl.

Если же продавец — ООО, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям.

Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо — представителя, директора или того же ФОТ. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске.

Чтобы свести риски к минимуму

Специалисты аналитической системы акцентируют внимание на таких моментах:

1. В случае, когда цена значительно ниже рыночной, иногда даже ниже реальной себестоимости, с большой вероятностью перед вами — мошенники.

2. Не стоит перечислять задаток на банковскую карту. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица.

3. Надежнее осуществлять заказ с наложенным платежом, даже если за это будет дополнительная комиссия. Так продавец не получит привлекательной возможности исчезнуть с вашими деньгами, не отправив товар.

4. Не игнорируйте возможность поискать в сети информацию о продавце, особенно если возникли сомнения в его надежности. Ведь, скорее всего, до вас с этим продавцом уже имели дело другие люди и, возможно, оставили отзыв на самом сайте, на специализированных внешних ресурсах или в социальных сетях. Также название магазина может встретиться в материалах СМИ в контексте мошенничества.

Аналогичный подход должен быть не только при проверке интернет-магазинов, но и при заказе товаров или услуг у частных лиц на различных онлайн-площадках объявлений. Стоит попросить у продавца предоставить информацию о его полном имени, желательно с документальными доказательствами — удостоверением личности (особенно если речь о дорогих покупках).

Далее проверить это физическое лицо в открытых источниках или с помощью известных вам аналитических систем, не покупать ничего с предоплатой.