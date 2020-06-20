День музыки онлайн пройдет в Украине 21 июня

21 июня Украина присоединится к международному Дню Музыки — Fête de la musique: команды из Харькова и Львова будут снимать живые выступления музыкантов, которые будут транслироваться на страницу проекта Make Music Day Україна.

Fête de la musique проходит по всему света 21 июня с 1982 года. В нем принимают участие более 110 стран и 450 городов. Это масштабная акция, во время которой музыканты играют под открытым небом. Все концерты бесплатные.

Украина присоединилась к традиции в 2013 году: сначала Львов, затем — Харьков. В этом году эти команды объединились, чтобы праздник музыки состоялся, несмотря на пандемию.

21 июня с 17:00 до 01:00 на странице Make Music Day Украины можно будет посмотреть общий эфир из Харькова и Львова или же найти ссылки на отдельные стрим с каждой локации, ведь некоторые выступления будут идти параллельно.

В харьковской программе участвуют ХОССП, Iris Forest, BusiCama, "Смеющийся Тигр" и Monotronique. Во Львове будут играть группы Torbán, Бетон, Lan4, Joryj Kłoc и проект "Імпровізація зМістом" — джазовые джем-сейшн с использованием записанных звуков города.

В этом году проект объединил инициативы Праздник Музыки во Львове, День Музыки в Харькове и Plan B fest. Организаторы надеются, что в будущем к Make Music Day Украины присоединится больше украинских городов.

Во время эфира можно поддержать проект Yak.Today от гараж хаб, вместе с БФ "Благодійний фонд Харків з тобою" собирает деньги на изготовление защитных масок PAPR для врачей.