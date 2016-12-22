Disney стала лидером мирового кинопроката в 2016 г.

22 декабря 2016, 19:30
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За 2016-й год Walt Disney Studios заработала 7 млрд долларов

Disney стала лидером мирового кинопроката в 2016 г. | Культура | Дело Увеличить картинку

Disney стала первой киностудией, которой удалось за год заработать более $7 млрд и тем самым побить рекорд студии Universal в $6,9 млрд, сообщает bit.ua.

Финансовый успех компании в этом году обеспечили мультфильмы "В поисках Дори", "Зоотрополис", а также фильм "Первый мститель: Противостояние" Джо и Энтони Руссо. Каждый из них в мировом прокате собрал по $1 млрд.

Не последнюю роль также сыграли картины "Книга джунглей" ($966,6 млн), "Доктор Стрэндж" ($652 млн), а также "Бунтарь-один: Звездные войны" и "Моана", которые еще идут в кинотеатрах и на сегодняшний день заработали $300 млн и $280 млн соответственно. Однако в 2016 году у студии были и не очень успешные проекты. Среди них, например, "Алиса в Зазеркалье".

"Это историческое достижение стало возможным, потому что наши студии делают все возможное, чтобы рассказать замечательные истории разной направленности. Они находят отклик у зрителей независимо от границ, пола или возраста", — отметил глава Walt Disney Studios Алан Хорн.

Самым кассовым фильмом студии Disney в украинском кинопрокате за 2016 год стал "Доктор Стрэндж". На данный момент он заработал 66,3 млн грн и находится на третьем месте в шкале самых успешных фильмов уходящего года после "Секретов домашних животных" (студия Universal, 73,3 млн грн) и "Отряда самоубийц" (студия Warner Bros., 74,9 млн грн).

Диснеевский "Бунтарь-один: Звездные войны" за первые 4 дня проката в Украине (премьера в отечественных кинотеатрах состоялась 15-го декабря) собрал 15,5 млн грн и имеет все шансы пробраться в тройку лидеров.

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Теги: кино, фильмы, культура

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Disney стала лидером мирового кинопроката в 2016 г. | Культура | Дело
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