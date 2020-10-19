Ecommerce.Кращі 2020: Prom.ua наградит лучших интернет-предпринимателей

Крупнейший украинский маркетплейс Prom.ua запускает всеукраинскую премию интернет — предпринимателей Ecommerce. Кращі 2020.
Зачем Prom.ua премия?
"Наша миссия — создавать возможности для предпринимательства в Украине. Только на Проме работает 60 тысяч предпринимателей со всей Украины. Этой премией мы впервые хотим отметить тех, кто дает лучший сервис покупателям и честно развивает свое дело. Именно с такими людьми мы хотим строить ecommerce будущего", –– говорит Николай Палиенко, CEO EVO и сооснователь Prom.ua.
Номинации
Интернет-предприниматели смогут получить награды в трех категориях:
"Высокие результаты": команда Prom.ua выберет победителей на базе внутренних цифр и системных показателей: количество заказов, процент положительных отзывов от покупателей, процент отмен заказов.
"Народный выбор": каждый может предложить на номинацию себя или своего коллегу. Победители определятся в открытом голосовании.
В этой номинации интернет-предприниматели могут номинировать себя или своего коллегу, знакомого, друга — предпринимателя, который ведет бизнес на маркетплейсе.
"Экспертный выбор": экспертное жюри определит самых активных участников с лучшим сервисом на маркетплейсе и тех, кто помогает строить ecommerce будущего по стандартам рынка.
Как будет проходить премия?
18 сентября — 1 ноября: начало подготовки списков номинантов в категориях "Высокие результаты" и "Экспертный выбор".
1-15 октября: принятие заявок в категории "Народный выбор". На сайте есть форма, в которой можно оставить данные.
23 октября — 20 ноября: открытое голосование в категории "Народный выбор".
13 ноября: обнародование списков номинантов в категории "Экспертный выбор".
23-27 ноября: определение победителей во всех номинациях.
4 декабря: финал премии и объявление победителей.