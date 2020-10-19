Образование и карьера 1 час назад

Ecommerce.Кращі 2020: Prom.ua наградит лучших интернет-предпринимателей

Интернет-предприниматели смогут получить награды в трех категориях

Ecommerce.Кращі 2020: Prom.ua наградит лучших интернет-предпринимателей Ecommerce.Кращі 2020: Prom.ua наградит лучших интернет-предпринимателей

Крупнейший украинский маркетплейс Prom.ua запускает всеукраинскую премию интернет — предпринимателей Ecommerce. Кращі 2020

Зачем Prom.ua премия?


"Наша миссия — создавать возможности для предпринимательства в Украине. Только на Проме работает 60 тысяч предпринимателей со всей Украины. Этой премией мы впервые хотим отметить тех, кто дает лучший сервис покупателям и честно развивает свое дело. Именно с такими людьми мы хотим строить ecommerce будущего", –– говорит Николай Палиенко, CEO EVO и сооснователь Prom.ua.

Кратко и по делу в Telegram

Номинации


Интернет-предприниматели смогут получить награды в трех категориях:

"Высокие результаты": команда Prom.ua выберет победителей на базе внутренних цифр и системных показателей: количество заказов, процент положительных отзывов от покупателей, процент отмен заказов.

"Народный выбор": каждый может предложить на номинацию себя или своего коллегу. Победители определятся в открытом голосовании.

В этой номинации интернет-предприниматели могут номинировать себя или своего коллегу, знакомого, друга — предпринимателя, который ведет бизнес на маркетплейсе.

"Экспертный выбор": экспертное жюри определит самых активных участников с лучшим сервисом на маркетплейсе и тех, кто помогает строить ecommerce будущего по стандартам рынка.

Как будет проходить премия?

18 сентября — 1 ноября: начало подготовки списков номинантов в категориях "Высокие результаты" и "Экспертный выбор".

1-15 октября: принятие заявок в категории "Народный выбор". На сайте есть форма, в которой можно оставить данные.

23 октября — 20 ноября: открытое голосование в категории "Народный выбор".

13 ноября: обнародование списков номинантов в категории "Экспертный выбор".

23-27 ноября: определение победителей во всех номинациях.

4 декабря: финал премии и объявление победителей.

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