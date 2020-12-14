"Еще по одной" назван лучшим европейским фильмом 2020 года: кого еще наградили

Европейская киноакадемия назвала победителей своей ежегодной премии, сообщает Variety.

Главный приз European Film Awards получила датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

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Лента рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они решили провести эксперимент — выпивать каждый день небольшое количество алкоголя, чтобы проверить теорию некоторых ученых, что если поддерживать постоянный уровень алкоголя в крови — 0,5 промилле, то работоспособность и качество жизни улучшаются. И поначалу все идет удачно, но затем ситуация выходит из-под контроля и выбраться из нее становиться сложно. Эта лента сейчас идет в украинских кинотеатрах.

Также номинантами в этой категории были "Тело Христово" (Польша выдвинула эту ленту на "Оскар"), "Мартин Иден" , "Берлин, Александерплац", "Ундина", а также "Раскрашенная птица", снятая в копродукции Чехия, Словакия, Украина - этот фильм сейчас можно постмореть в кинотеатрах.

Мадс Миккельсен получил награду за лучшую мужскую роль. Сейчас актер снимается в фильме "Фантастические твари 3" в Великобритании

Также награжден сценарий "Еще по одной", написанный Винтербергом совместно с Тобиасом Линдхольмом.

Принимая главную награду премии, Томас Винтерберг отметил, что все его фильмы сняты благодаря системе поддержки кинопроизводства, существующей в Дании и Европе. "Мой первый фильм был о жестоком обращении с детьми, мой второй — о том же, а теперь мы сняли фильм о четырех гетеросексуальных белых мужчинах, которые учат молодежь пить. Это было бы невозможно за пределами этого континента, и я очень горжусь тем, что получил награду на этом континенте", — сказал режиссер.

Он посвятил победу памяти своей 19-летней дочери Иды, которую потерял в автомобильной катастрофе. Она должна была играть в фильме, который снимали в школе, где она училась.

Лучшей европейской актрисой признана Паула Бер за роль в фильме "Ундина" Кристиана Петцольда. В начале года она уже получала награду на Берлинале за игру в этой ленте. Среди номинанток в этой категории украинка Наталья Бережная и за работу в ленте Ильи Хржановского "Дау. Наташа", снимавшегося в Харькове.

Лента, ставшая самым популярным иностранным фильмом на Netflix, — испанский триллер "Платформа", был отмечен за визуальные эффекты.

В этом году в лонг-лист премии включили украинскую ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Победители в основных номинациях