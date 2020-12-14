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1 час назад

"Еще по одной" назван лучшим европейским фильмом 2020 года: кого еще наградили

Европейская киноакадемия вручила главный приз датской трагикомедии "Еще по одной" Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в роли школьного учителя-алкоголика. Церемония награждения прошла в онлайн-формате

Кадр из фильма "Еще по одной" Кадр из фильма "Еще по одной"
Кадр из фильма "Еще по одной"

Европейская киноакадемия назвала победителей своей ежегодной премии, сообщает Variety.

Главный приз European Film Awards получила датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

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Лента рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они решили провести эксперимент — выпивать каждый день небольшое количество алкоголя, чтобы проверить теорию некоторых ученых, что если поддерживать постоянный уровень алкоголя в крови — 0,5 промилле, то работоспособность и качество жизни улучшаются. И поначалу все идет удачно, но затем ситуация выходит из-под контроля и выбраться из нее становиться сложно.  Эта лента сейчас идет в украинских кинотеатрах. 

Также номинантами в этой категории были "Тело Христово" (Польша выдвинула эту ленту на "Оскар"), "Мартин Иден" , "Берлин, Александерплац", "Ундина", а также "Раскрашенная птица", снятая в копродукции Чехия, Словакия, Украина -  этот фильм  сейчас можно постмореть в кинотеатрах.

Мадс Миккельсен получил награду за лучшую мужскую роль. Сейчас актер снимается в фильме "Фантастические твари 3" в Великобритании

Также награжден сценарий "Еще по одной", написанный Винтербергом совместно с Тобиасом Линдхольмом.

Принимая главную награду премии, Томас Винтерберг отметил, что все его фильмы сняты благодаря системе поддержки кинопроизводства, существующей в Дании и Европе. "Мой первый фильм был о жестоком обращении с детьми, мой второй — о том же, а теперь мы сняли фильм о четырех гетеросексуальных белых мужчинах, которые учат молодежь пить. Это было бы невозможно за пределами этого континента, и я очень горжусь тем, что получил награду на этом континенте", — сказал режиссер.

Он посвятил победу памяти своей 19-летней дочери Иды, которую потерял в автомобильной катастрофе. Она должна была играть в фильме, который снимали в школе, где она училась.

УндинаПаула Бер в фильме "Ундина"

Лучшей европейской актрисой признана Паула Бер за роль в фильме "Ундина" Кристиана Петцольда. В начале года она уже получала награду на Берлинале за игру в этой ленте. Среди номинанток в этой категории украинка Наталья Бережная и за работу в ленте Ильи Хржановского "Дау. Наташа", снимавшегося в Харькове.

Лента, ставшая самым популярным иностранным фильмом на Netflix,  — испанский триллер "Платформа", был отмечен за визуальные эффекты.

В этом году в лонг-лист премии включили украинскую ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Победители в основных номинациях

  • Лучший европейский фильм — "Еще по одной"
  • Лучшая европейский документальный фильм — "Коллектив"
  • Лучший европейский анимационный фильм — "Йозеп"
  • Лучший европейский режиссер — Томас Винтерберг, "Еще по одной"
  • Лучший европейский сценарист — Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, "Еще по одной"
  • Лучший европейский актер — Мадс Миккельсен, "Еще по одной"
  • Лучшая европейская актриса — Паула Бир, "Ундина".

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