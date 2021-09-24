Евросоюз обяжет производителей гаджетов продавать зарядки отдельно от устройства

Европейская комиссия в четверг, 23 сентября, представила полный законопроект о едином зарядном устройстве. Новые правила направлены на сокращение электронных отходов и удобство пользователей.

Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

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Среди основных положений авторы инициативы выделяют, например, установку разъемов USB-C в качестве единого стандарта для смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок и портативных консолей. Также в ЕК требуют стандартизировать технологию быстрой зарядки и запретить производителям искусственно занижать ее скорость. Еще одним пунктом значится обязательство производителей предоставлять расширенную информацию о мощности и эффективности аккумуляторов в устройствах.

"Отделение продажи зарядного устройства от продажи электронного устройства: потребители смогут приобрести новое электронное устройство без нового зарядного устройства. Это ограничит количество ненужных зарядных устройств, купленных или оставленных неиспользованными. По оценкам, сокращение производства и утилизации новых зарядных устройств приведет к сокращению количества электронных отходов почти на тысячу тонн в год", — также говорится в законопроекте.

В Еврокомиссии добавили, что этот пересмотр законодательства — часть более широких действий Комиссии по обеспечению устойчивости продуктов, в частности электроники, на рынке ЕС.

"Европейские пользователи долго терпели несовместимые зарядные устройства. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои решения, но теперь пришла пора для принятия законодательных мер. Это важная победа для окружающей среды и всех нас", — заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Функциональная совместимость внешнего источника питания будет рассматриваться при составлении Регламента Комиссии по экодизайну, который будет запущен в этом году. При этом у производителей будет 24 месяца, чтобы оптимизировать производство под новые правила.

На сайте Еврокомиссии отмечается, что в 2020 году в ЕС было продано около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных электронных устройств. В среднем у потребителей есть около трех зарядных устройств для мобильных телефонов, два из которых они используют на регулярной основе. Несмотря на это, 38% потребителей сообщают, что хотя бы раз сталкивались с проблемами, связанными с невозможностью зарядить свой мобильный телефон из-за несовместимости имеющихся зарядных устройств.

"Ситуация не только неудобная, но и дорогостоящая для потребителей, которые тратят около 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядные устройства, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, утилизированные и неиспользованные зарядные устройства, по оценкам, ежегодно собирают до 11 тысяч тонн электронных отходов", — говорится в сообщении.

Напомним, это не первая попытка Евросоюза ввести единый разъем для зарядного устройства. Первые инициативы датированы еще 2009 годом, когда на рынке было больше 30 вариантов. Из-за инициативы ЕС Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум об использовании microUSB в телефонах, выпущенных после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.