Гаджеты 1 час назад

Евросоюз обяжет производителей гаджетов продавать зарядки отдельно от устройства

При этом по новому законодательству ЕС у всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок и консолей будет единый разъем зарядки

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия в четверг, 23 сентября, представила полный законопроект о едином зарядном устройстве. Новые правила направлены на сокращение электронных отходов и удобство пользователей.

Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Среди основных положений авторы инициативы выделяют, например, установку разъемов USB-C в качестве единого стандарта для смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок и портативных консолей. Также в ЕК требуют стандартизировать технологию быстрой зарядки и запретить производителям искусственно занижать ее скорость. Еще одним пунктом значится обязательство производителей предоставлять расширенную информацию о мощности и эффективности аккумуляторов в устройствах.

"Отделение продажи зарядного устройства от продажи электронного устройства: потребители смогут приобрести новое электронное устройство без нового зарядного устройства. Это ограничит количество ненужных зарядных устройств, купленных или оставленных неиспользованными. По оценкам, сокращение производства и утилизации новых зарядных устройств приведет к сокращению количества электронных отходов почти на тысячу тонн в год", — также говорится в законопроекте.

В Еврокомиссии добавили, что этот пересмотр законодательства — часть более широких действий Комиссии по обеспечению устойчивости продуктов, в частности электроники, на рынке ЕС.

Читайте также:
iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad mini: Apple провела презентацию (ФОТО, ВИДЕО)

"Европейские пользователи долго терпели несовместимые зарядные устройства. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои решения, но теперь пришла пора для принятия законодательных мер. Это важная победа для окружающей среды и всех нас", — заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Функциональная совместимость внешнего источника питания будет рассматриваться при составлении Регламента Комиссии по экодизайну, который будет запущен в этом году. При этом у производителей будет 24 месяца, чтобы оптимизировать производство под новые правила.

На сайте Еврокомиссии отмечается, что в 2020 году в ЕС было продано около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных электронных устройств. В среднем у потребителей есть около трех зарядных устройств для мобильных телефонов, два из которых они используют на регулярной основе. Несмотря на это, 38% потребителей сообщают, что хотя бы раз сталкивались с проблемами, связанными с невозможностью зарядить свой мобильный телефон из-за несовместимости имеющихся зарядных устройств.

Читайте также:
Surface Pro 8, телефон с двумя экранами и эко-мышка. Microsoft представил новые продукты

"Ситуация не только неудобная, но и дорогостоящая для потребителей, которые тратят около 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядные устройства, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, утилизированные и неиспользованные зарядные устройства, по оценкам, ежегодно собирают до 11 тысяч тонн электронных отходов", — говорится в сообщении.

Напомним, это не первая попытка Евросоюза ввести единый разъем для зарядного устройства. Первые инициативы датированы еще 2009 годом, когда на рынке было больше 30 вариантов. Из-за инициативы ЕС Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум об использовании microUSB в телефонах, выпущенных после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Amazon представила обновленный ридер Kindle Paperwhite (ФОТО)
Компания Amazon представила обновленный ридер Kindle Paperwhite (ФОТО)
Surface Pro 8, телефон с двумя экранами и эко-мышка. Microsoft представил новые продукты
Surface Pro 8, телефон с двумя экранами и эко-мышка. Microsoft представил новые продукты
Венецианская комиссия подготовит вывод по "закону об олигархах" в декабре
Венецианская комиссия подготовит вывод по "закону об олигархах" в декабре
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. По новым правилам уже растаможили 40 тысяч "евроблях", в бюджет поступило 1,4 млрд грн

  3. Законопроект о налоге на прибыль с криптовалюты "на руках" у депутатов

  4. Минэкономики снизило цены на бензин и подняло на ДТ: новые расчеты стоимости топлива

  5. В Украине построят завод по производству турецких беспилотников Bayraktar

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...