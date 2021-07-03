Фестиваль "З країни в Україну" адаптировал большую часть контента под диджитал-формат

Со 2 июля состоялись первые заезды в города востока и юга Украины в рамках фестиваля "З країни в Україну" — ежегодного масштабного культурно-просветительского мероприятия. История, культура, образование, наука и творчество — Украина, которая объединяет и вдохновляет.

Особенностью нынешнего фестиваля стала специально адаптированная к карантинным условиям программа — децентрализованные локации и диджитал контент.

Проект основан в 2014 году, чтобы помочь общинам прифронтовых городов наполнить свои города атмосферой единства и поддержки. Сейчас фестиваль проходит в маленьких и больших городах по всей Украине.

В этом году фестиваль посетит 11 городов: Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковку, Доброполье, Мирноград, Станицу Луганская, Старобельск, Счастье, Херсон и Мариуполь.

В связи с пандемией Covid-19 для безопасности посетителей формат фестиваля был изменен, а также значительная часть программы адаптирована под диджитал. Для этого был разработан специальный сайт, где будет размещен видеоконтент и другие фестивальные материалы.

События фестиваля в каждом городе проходят на 5 локациях — Центральное пространство, Украина Современная, Украина Традиционная, Украина Содержательная и Украина Активная.

К организации мероприятия присоединились местные команды, придумавшие собственные концепции локаций.

Локации разместятся в разных частях города. Это позволит избежать больших скоплений людей.

Во время фестиваля пройдут: фотовыставка украинских фотографов, показы в кинотеатре под открытым небом и мастер-классы по съемкам видео, лекции предпринимателей-инноваторов. А также можно будет послушать лекции о современной украинской науке от проекта Inscience, увидеть экспонаты Музея науки от МАН Украины, посетить мастер-классы традиционных ремесел, онлайн-библиотеку, а также познакомититься с другимуникальным интерактивным украинским контентом.

"Натхнення Сходу"

Врамках фестиваля был реализован спецпроект "Натхнення Сходу". Для каждого из 11 городов фестиваля был избран один артист-амбассадор - Jamala, Alyona Alyona, СКАЙ, ТНМК, NESPROSTA, Alex Silakov, Жадан и Собаки, MAZEPA, Hurtom, Христина Соловий, Сергей Асафатов. Каждый из них вместе с украинским режиссером и клипмейкером Виктором Придуваловым провел творческое исследование и снял видеоклип на одну из своих песен в соответствующих городах.

Премьеры всех клипов можно будет увидеть на локации Центральное пространство в день проведения фестиваля.

По словам председателя правления Фонда социальных инноваций "З країни в Україну" и идеолога фестиваля Дениса Блощинского, ситуация с пандемией Covid-19. заставила искать актуальные адаптивные решения, глубже исследовать локальную проблематику, больше взаимодействовать с местными гражданами. Это позволило построить совершенно другой подход к созданию качественного украинского контента", — отметил он.