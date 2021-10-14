Фестиваль "З країни в Україну" став майданчиком для взаємодії небайдужих містян

Цього літа і на початку осені містами Сходу та Півдня України мандрував унікальний фестиваль, покликаний разом з місцевими громадами наповнити міста атмосферою єдності та святом української культури.

Відвідувачі фестивалю "З країни в Україну" мали змогу познайомитись та взаємодіяти з різним українським контентом: побачити фотовиставку відомих українських фотографів, насолодитись цікавим сучасним українським кіно, відвідати майстер-класи з традиційних ремесел та з анімації, послухати лекції від підприємців-інноваторів, дізнатися більше про сучасну літературу, науку, медицину, та відкрити для себе багато іншого інтерактивного українського контенту.

Фундація соціальних інновацій "З країни в Україну" проводить фестиваль вже 7 рік, і з кожним роком зростає бажання не лише знайомити та закохувати в українське, а ще й сприяти розвитку міст та регіонів загалом.

Наразі фестиваль став майданчиком для комунікації та взаємодії, згуртував активних та небайдужих містян, які прагнуть процвітання свого рідного краю.

Щоб планомірно втілювати цю мету в життя та ефективно взаємодіяти з локальними активістами під час підготовки фестивалю, фундація розробила спеціальні освітні програми — Академію локальних команд та Академію волонтерів.

Академія локальних команд

Академія локальних команд фестивалю "З країни в Україну" — це повноцінна освітня програма з проєктного менеджменту в культурній сфері. В програмі Академії лекції та воркшопи з проєктного менеджменту, комунікацій, соціології та фандрайзингу. Учасники навчаються управлінню командою, побудові стосунків зі стейкхолдерами та іншими складовими успішного проєкту.

Методологія Академії містить практичні освітні кейси, навчання через ігрові ситуації, воркшопи, дискусії, захист власних позицій у проєкті. Лектори Академії — це провідні вітчизняні фахівці в комерційному та громадському секторі, філософи та управлінці, медіа-експерти та урбаністи.

Також цьогоріч до Академії доєдналися з власними спічами Ярослава Кравченко, телеведуча, громадська діячка, засновниця та директорка "Дикого театру"; Ірина Данилевська, співзасновниця та голова оргкомітету Українського тижня моди; Руслан Сенічкін, телекулінар та ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1"; Юліан Чаплінський, архітектор, урбаніст, міський та державний діяч, та інші.

Академія волонтерів

Академія волонтерів має не менше значення, адже волонтери — це люди, без яких не обходиться жоден фестиваль. Пройшовши навчання, учасники отримують базові знання з проєктного менеджменту, надихаються історіями відомих волонтерів, а також дізнаються більше про волонтерський рух в Україні та волонтерство загалом. В кінці навчання волонтери знайомляться з локальною командою та спільно працюють над реалізацією фестивалю у своєму місті.

До проведення фестивалю також долучаються провідні громадські організації з різних сфер. Наприклад, цього року в межах програми фестивалю представники Українського інституту національної пам’яті провели диспути, презентації та майстер-класи. Український інститут книги презентував свої проєкти "365 казок на ніч" та "Читання з дітьми"", а також інших книжок українських письменників. Спілка фотографів допомогла влаштувати фотовиставку "Східна Україна в 70–90 роки", а Музей науки порадували відвідувачів інтерактивним простором з унікальними та цікавими експонатами. Також завдяки ГО "Громадський рух "Соціальна єдність", яка понад 5 років працює в напрямку вирішення проблем людей із порушенням слуху — концерт у Херсоні дублювався перекладачами жестової мови.

Локальни активності

Особливою складовою програми є активності, котрі готує локальна команда. У кожному місті — це своя унікальна концепція.

Наприклад, у Слов’янську це була quiz time вікторина, створення муралу та арт-об’єкту, контест екстрим райдерів та лавки з легендами міста.

У Дружківці торкнулися теми психологічного насильства в сім’ї. Відвідувачі взяли участь у форум-театрі, виставці та зібрали стрічку сімейних цінностей. На локації також були присутні психологи та представники організацій, що надають допомогу постраждалим від психологічного насилля.

Креативно підійшли до створення локації команда з Добропілля — обговорювали бізнес в маленькому місті увласному стрім-шоу, грали в настільну кооперативну стратегію, а також провели майстер-класи, зокрема від місцевої театральної студії "Дзеркало".

Команда організаторів фестивалю в Маріуполі запросила відвідувачів переосмислити поняття "Ідеального міста", прослухати лекції від представників поліції про безпечне пересування в місті та взяти участь в "Хакатоні Можливостей", де учасники розглядали теми соціального підприємництва, розробляли та писали власні проєкти.

Участь в організації фестивалю — це справжнє випробування та "випускний іспит" перед наступними самостійними проєктами, які будуть реалізовувати активісти локальної спільноти. Це практично повністю сформована команда дієвців, котра спроможна покращувати та розвивати своє місто.

Загалом, фестиваль це комплексна екосистемна програма змін, він включає в себе тісну співпрацю між усіма стейкхолдерами процесу культурних перетворень — з громадськими організаціями всеукраїнськими та місцевими, з місцевою владою та бізнесами, і головне — з активними громадянами в містах. Тож самим фестивалем усе не закінчується.

Наступний етап— Академія публічного управління

У вересні стартував наступний етап— Академія публічного управління. Вона створена для менеджерів у галузі культури в тих містах, куди цього року завітав Фестиваль: Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківка, Добропілля, Мирноград, Станиця Луганська, Старобільськ, Щастя, Херсон та Маріуполь.

Академія має на меті, на основі кращих українських та світових практик, а також на прикладі Фестивалю, розширити знання та інструментарій працівників сфери культури. Також у процесі навчання команди кожного міста спільно з лекторами Академії розроблять стратегії культурного розвитку своїх міст до 2025 року.

Проведення фестивалів "З країни в Україну" стало можливим завдяки щирій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Більше інформації про фестиваль на офіційній сторінці у Facebook та на сайті Фундації соціальних інновацій "З країни в Україну".