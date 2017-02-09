Главные музыкальные события февраля в Киеве

09 февраля 2017, 20:05
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Три предстоящих недели февраля будут заполнены разноформатными музыкальными событиями: пройдет национальный отбор участника "Евровидения — 2017" от Украины, большой концерт даст "Даха Браха", а 14 февраля традиционных Потапа и Настю дополнит джазовый вокалист из Нью-Йорка Allan Harris

Главные музыкальные события февраля в Киеве | Культура | Дело Увеличить картинку

Национальный отбор "Евровидение — 2017"

11, 18, 25 февраля

Кмев, Дворец культуры КПИ, 18.00

Телеканал СТБ продолжает съемки национального отборочного тура на "Евровидение — 2017".

Билеты: 190 — 890 грн.

MOZGI

14 февраля
Киев, Stereo Plaza, 20.00

Вариант времяпрепровождения Дня влюбленных — на концерте Потапа, Позитива и Дяди Васи.

Билеты: 399 — 1799 грн.

Machete
14 февраля
Киев, Freedom, 19.00

Вечеринка ко Дню влюбленных с одной из самых романтических групп Украины.

Билеты: 1000 — 4000 грн.

Allan Harris
14 февраля
Киев, Sentrum, 20:00

Американский вокалист исполнит лучшие джазовые песни про любовь.
My Funny Valentine, L.O.V.E, Moody's Mood For Love, You Don't Know What Love и многие другие.

Билеты

Lords of the sound. Love story

15 февраля
Киев, Национальная опера Украины, 17.00 и 20.00

Lords of the sound

Специальная программа симфонического оркестра Lords of the Sound. "Love Story" — это композиции из знаменитых фильмов. В этот вечер на сцену выйдут 26 музыкантов оркестра и приглашенные артисты — балет Foresight и испанский дуэт Fuel Fandango.

Билеты: 300 — 1500 грн.

Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS
14 и 15 февраля
Киев, Национальный дворец "Украина", 19.00

Легендарный мюзикл, который попал в книгу рекордов Гиннеса, как один из самых успешных в истории музыки. В проекте задействовано 150 артистов и более 30 тонн светового и звукового оборудования.

Билеты:

On-The-Go

16 февраля

Киев, Sentrum, 20.00

Сетлист концерта российских инди-исполнителей On-The-Go составляют фаны, голосуя за композиции на странице группы ВКонтакте. Музыканты обещают сыграть 12 композиций, набравших большее число голосов.

Билеты: 330 — 550 грн.

Лайма Вайкуле
18 и 19 февраля
Киев, Дворец искусств "Украина", 19.00

Лайма Вайкуле

Концерт Лаймы Вайкуле называется "Лучшее". Кроме собственных музыкантов, певица везет с собой звездного гостя из Латвии. Но кто именно это будет, держится в секрете.

Билеты: 700 — 2500 грн.

Музыкальная премия "Yuna"

21 февраля

Киев, Дворец искусств "Украина", 19.30

VI Церемонии награждения музыкальной премии "YUNA" . В числе номинантов "Океан Ельзи", Jamala, Loboda, Monatik, Макс Барских, Тина Кароль, Onuka, O.Torvald, Pianoбой, The Hardkiss, "Бумбокс".

Билеты: 250 — 2199 грн.

Arturo Sandoval

21 февраля

Киев, Октябрьский дворец, 19.00

Артуро Сандоваль обладает уникальным диапазоном игры на трубе. Наряду с классикой музыкант исполняет зажигательный латинский джаз и каверы на современные песни. Он выступал вместе с такими поп-звездами, как Алишей Киз и Джастин Тимберлейк. 19 раз номинирован на "Грэмми" и десять раз становился лауреатом премии, обладает 6 премиями Billboard.

Билеты: 750 — 2700 грн.

"ДахаБраха"

Киев: 23 февраля, Октябрьский дворец, 19.30

Одесса: 26 февраля, Одесский Украинский театр им. В. Василька, 19.00

Даха Браха

Музыканты, концерты которых чаще проходят за рубежом, дают большой сольный концерт в Киеве.

Билеты: 290 — 1250 грн(Киев)

150 — 450 грн (Одесса)

De Phazz

28 февраля

Киев, Freedom Event Hall, 19.00

Харьков, ХАТОБ,19.00

De Phazz

Звезды немецкой и европейской эйсид-джаз и трип-хоп сцены дадут концерт, который сделает зиму немного теплей.

Билеты:

750 — 5000 грн (Киев)

250 — 1200 грн (Харьков)

Bastille

28 февраля
Киев, Stereo Plaza, 19.00

Bastille

Музыканты британской группы Bastille, авторы хита "Pompeii", впервые сыграют в Киеве. Концерт проходит в рамках мирового тура "Wild, Wild World Tour 2016-2017" в поддержку альбома "Wild World".

Билеты: 890 — 1800 грн

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Главные музыкальные события февраля в Киеве | Культура | Дело
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