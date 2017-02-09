Главные музыкальные события февраля в Киеве

Три предстоящих недели февраля будут заполнены разноформатными музыкальными событиями: пройдет национальный отбор участника "Евровидения — 2017" от Украины, большой концерт даст "Даха Браха", а 14 февраля традиционных Потапа и Настю дополнит джазовый вокалист из Нью-Йорка Allan Harris
Национальный отбор "Евровидение — 2017"
11, 18, 25 февраля
Кмев, Дворец культуры КПИ, 18.00
Телеканал СТБ продолжает съемки национального отборочного тура на "Евровидение — 2017".
15 февраля Киев, Национальная опера Украины, 17.00 и 20.00
Специальная программа симфонического оркестра Lords of the Sound. "Love Story" — это композиции из знаменитых фильмов. В этот вечер на сцену выйдут 26 музыкантов оркестра и приглашенные артисты — балет Foresight и испанский дуэт Fuel Fandango.
Артуро Сандоваль обладает уникальным диапазоном игры на трубе. Наряду с классикой музыкант исполняет зажигательный латинский джаз и каверы на современные песни. Он выступал вместе с такими поп-звездами, как Алишей Киз и Джастин Тимберлейк. 19 раз номинирован на "Грэмми" и десять раз становился лауреатом премии, обладает 6 премиями Billboard.