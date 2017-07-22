Гран-при Одесского кинофестиваля — Золотого Дюка зрители отдали "Королю бельгийцев"

В Одессе завершился международный кинофестиваль. Он проходил в восьмой раз.

Ленты участвовали в четырех основных конкурсах: Международном конкурсе игровых полнометражных фильмов, Европейском конкурсе документального кино, Национальном конкурсе полного метра и Конкурсе украинского короткого метра.

И так как Одесский международный кинофестиваль позиционируется как зрительский, представляющий различные форматы лент, интересных широкой аудитории, то и награждение Гран-при зависит от того, какой фильм больше всего понравился зрителям. Это определяют по итогам зрительского голосования.

В этом году Гран-при — Золотого Дюка (приз зрительских симпатии) и денежную награду в 10 тыс. евро увезли режиссеры бельгийско-нидерландско-болгарского "Король бельгийцев" Петер Бросенс и Джессика Вудворт.

Это история о короле Николасе III, который ощущает, что тратит жизнь впустую. Он отправляется с рабочим визитом в Стамбул с британским кинематографистом Дунканом Ллойдом, который по заказу Королевского дворца снимает документальный фильм. Но приходит новость, что Валлония — пять южных провинций Бельгии — объявила о своей независимости. Король должен немедленно возвращаться и спасать королевство. Но как только делегация отправиться в путь, солнечный шторм разрушает все коммуникации — полеты отменены. Король не намерен пережидать шторм. Учуяв возможность исторического масштаба, кинематографист Ллойд предлагает экстравагантный план, включающий яркие платья и поющих болгар...

Победители международного конкурса

Лучшим фильмом в Международном конкурсе названа испанская лента "Лето 1993" режиссера Карлы Симоне. Они получили статуэтку Дюка и приз в 5 тыс. евро.

Испания, лето 1993 года. После смерти родителей, шестилетняя Фрида переезжает из Барселоны в семью дяди, который живет в Каталонской провинции. Новая жизнь становится испытанием для Фриды — в новом доме время течет по-другому, а природа вокруг кажется загадочной и притягательной. До конца лета Фрида должна привыкнуть к новым эмоциям, а новые родители — научиться любить ее, как родную дочь.

Специальный диплом Международного жюри достался режиссеру из КНР Ген Цзюню за фильм "Свободно и легко", который раскрывает аморальное общество города.

В этой номинации за победу боролись 12 фильмов из Китая,Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании и других. От Украины номинантами стали сразу два фильма "Уровень черного" и "Январь-март".

Лучшими режиссерами международное жюри назвалы Наны Эквтимишвили и Симона Гросса за грузинско-германско-французскую ленту "Моя счастливая семья". Он получили приз в 3 тыс. евро. К сожалению, Нана Эквтимишвили не присутствовала на церемонии награждения. Ей сложно было приехать, так как она на восьмом месяце беременности.

Картина рассказывает об учительнице литературы Манане. Она замужем уже 25 лет. Живет в трехкомнатной квартире в Тбилиси со своим мужем, родителями, детьми и зятем. Но на свой 52-летний день рождения она сообщает семье, что хочет уйти. Когда она действительно начинает собирать чемоданы, шокированная семья не может понять, что послужило основанием для ее решения. Куда она идет? Но Манана делает нечто неслыханное для патриархальной Грузии: она переезжает в маленькую квартиру, чтобы жить самостоятельно.

Дюка за лучшую актерскую работу и денежный приз в 2 тыс. евро получили актрисы Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили, сыгравший в фильме "Моя счастливая семья" режиссеров Наны Эквтимишвили и Симона Гросса.

Победители Национального конкурса

На Золотого Дюка за лучший украинский фильм претендовали четыре игровых фильма и два полнометражных документальных. Но награда и приз в 100 тыс. грн. жюри присудили ленте "Dixie land" режиссера Романа Бондарчука.

Волны Черного моря разбиваются о пирс, солнце ярко светит, и небо голубое. Детский оркестр Dixie land играет марш. Учитель слушает. Кажется, счастье будет длиться вечно. Но взросление неотвратимо. Вдруг оказывается, что учитель смертный, а у друга свои планы на жизнь. Медали и оркестровые инструменты сверкают на солнце, но каждый ребенок имеет свою судьбу — с музыкой или без.

А специальный диплом от жюри Национального конкурса подучил Аркадий Непиталюк - режиссер полнометражного фильма "Припутни".

В конкурсе украинского короткого метра приняли участие 17 фильмов. Но Золотой Дюк и награду в 50 тыс. грн получил фильм "Выпуск 97" режиссера Павла Острикова.

Фильм о том, как одинокую жизнь телемастера Романа нарушает приезд в провинциальный городок одноклассницы Люды. Никто не слышал о ней уже больше двадцати лет, еще со школьного выпуска. Сейчас Роман пытается не потерять ее снова.

Как сказал продюссер фильма Юрий Минзянов, работа украинских кинематографистов будет показана на кинофестивале в Локарно (Швейцария).

Специального диплома в конкурсе был удостоен короткометражный фильм режиссера Катерины Горностай "Сирень".

Приз за лучшую актерскую работу (награда в 50 тыс. грн) вручили 82-летней актрисе Нине Антоновой, героине фильма Сергея Буковского "Главная роль".

Диплом кинокритиков (Международной федерации кинопрессы FIPRESCI) был вручен короткометражке режиссера Катерины Горностай "Сирень". Ее фильм рассказывает о, казалось бы, совершенно рядовых вещах: май, в Киеве цветет сирень. Пять подруг и алкоголь из ближайшего супермаркета. Найти пятилистник в букете сирени и съесть на удачу. Но нужно быть очень смелым, чтобы столкнуться со своими страхами, еще более смелым, чтоб рассказать о них близким.

А второй диплом от FIPRESCI получил фильм Валентина Васяновича "Уровень черного". Это история о том, как 50-тилетний юбилей стал началом сложного этапа в жизни свадебного фотографа Кости. Все, что он любил или к чему был привязан, безвозвратно уходит. Хотя таких вещей в его жизни немного. Парализованный в результате инсульта отец, Подруга — стилист свадебного журнала. Старый кот. Слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обыденная рутина.

Победитель конкурса Европейского документального кино

Лучшим фильмом в конкурсе европейского документального кино, который проходит на ОМФК второй раз, стала лента "Главная роль" украинского режиссера Сергея Буковского.

Его фильм – об актрисе кино Нине Антоновой, матери режиссера. Около сотни больших и маленьких ролей. Она была признана публикой, была знаменитостью. Это очень личная история. Смешная и грустная. О личности, которую затмил мужчина — ее кинорежиссер-муж... О семейной жизни и фильмах, которые всегда шли бок-о-бок. О зависимости и новообретенной свободе. О смене судьбы. О новых ролях и новых надеждах...

Золотого Дюка за вклад в киноискуссто вручили Изабель Юппер.

Французская актриса снялась в более чем 100 фильмов, в числе которых "Мадам Бовари" (Клод Шаброль), "8 женщин" (Франсуа Озон), "Пианистка" (Михаэль Ханеке), "Время волков" (Михаэль Ханеке), "Она" (Пол Верховен) и имеет более 150 наград международных премий и рейтинговых фестивалей.