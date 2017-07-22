Хип-хоп впервые стал популярнее рока

Согласно данным исследования американского рынка компанией Nielsen за первую половину 2017 года, хип-хоп впервые в истории обошел рок-музыку и стал самым популярным жанром в США.

На долю хип-хопа приходится 25% от всего рынка потребления в США. У рок-музыки показатели на 2% меньше. Следом за ними расположилась поп-музыка (13, 4%) и кантри (8%).

Среди причин такой популярности хип-хопа эксперты Nielsen называют изменение методов прослушивания музыки в США. Если раньше музыку чаще всего слушали и покупали на CD, то в последние годы слушатели все активнее переключаются на стриминговые сервисы. К примеру, только за период с января по июнь 2017 рынок стриминговых сервисов вырос на 62% по сравнению с показателями в 2016.