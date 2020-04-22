Образование и карьера 40 минут назад

HR MARATHON 2020: как выжить и не загубить мотивацию в период пандемии

За один день марафона участники в режиме нон-стоп услышат более 20 докладов о последних трендах в HR и о том, как сегодня компании спасают свои команды в кризис

HR MARATHON 2020: как выжить и не загубить мотивацию в период пандемии HR MARATHON 2020: как выжить и не загубить мотивацию в период пандемии

Бизнес-медиа бюро еkonomika+ и издание Delo.ua 15 мая проведут пятый HR marathon. В фокусе этого года — кризис, который вызван пандемией коронавируса в Украине и во всем мире. 

HR marathon, который еkonomika+ проводит с 2016 года — это мероприятие, во время которого эксперты по Human Resources быстро и емко рассказывают и анализируют тренды рынка и делятся собственным опытом. За один день марафона гости в режиме нон-стоп услышат более 20 докладов. Каждый из них будет насыщен полезной информацией и описанием действительно работающих инструментов для управления персоналом.

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"На прошлых встречах мы уже говорили о нестандартных способах рекрутинга, мотивировании сотрудников, тренд-брейкерах в HR, энергоэффективности в работе. Обсуждали digital-интеллект для HR, автоматизацию функции HR, анализ компетенций, управление креативными командами и как работает HR без HR. Тема пятого HR marathon продиктована событием, которое в 2020 году погрузило весь рынок человеческого капитала в режим трансформации — переосмысления приоритетов и переизобретения себя как личности и специалиста, своего бизнеса и своей команды в кратчайшие сроки. Мы будем говорить, как процессы взаимодействия в командах и между сотрудниками необратимо трансформировались в период пандеми коронавируса", — говорят организаторы. 

15 мая самые сильные эксперты и практики по Human Resources крупных международных и украинских компаний расскажут, как они быстро и эффективно перевели сотрудников в онлайн, как удерживают их мотивацию, как занимаются стратегией и безопасностью своей команды.

Марафон будет проходить в режиме online из студии, куда будут подключаться эксперты, а участники смогут в течение дня получить ответы на такие вопросы:  

➡️ Как сохранить эффективность сотрудников в удаленном режиме?

➡️ Как реагируют компании на кризис, спровоцированный коронавирусом?

➡️ Как нанимать, развивать, удерживать, мотивировать рабочий персонал в разных сферах: агро, машиностроение, ритейл, фарма и других? 

➡️ Какие компании успели позаботиться о здоровье своих сотрудников и почему в итоге это выгодно всем?

➡️ Как работает бренд работодателя в кризис, как провести его аудит и системно развивать?

➡️ Что формирует внутренний имидж компании? 

➡️ Учебные программы и условия работы для сотрудников.

➡️ Правила организации и контроля командной работы.

Заказать билет на пятый HR marathon можно по телефонам 0954643591 и 0672230179, а также по адресу m.titarenko@ekonomika.ua

ПРОГРАММА 

Тайминг Спикер Тема
10:00 — 10:10 Приветствие
10:10 — 10:30 Елена Бойченкодиректор по управленческому консалтингу в сфере человеческого капитала, "Делойт" в Украине
Лидерство во время кризиса
Роль лидера в проведении организации через сложные времена пандемии. Гуманизация рабочего опыта во время кризиса
10:30 — 10:40
Ответы на вопросы из чата
  
10:40 — 11:00 Олеся Литвиненко, начальник отдела обучения персонала
и развития бренда работодателя Watsons Украина
Обучение сотрудников: must have или may be?
11:00 — 11:10
Ответы на вопросы из чата
  
11:10 — 11:30 Ольга Дробязкоруководитель медицинского департамента DOC.ua
Медицинская поддержка для персонала и медицина в период карантина и после. Здоровье персонала, как залог успешного роста компании
11:30 — 11:40
Ответы на вопросы из чата
  
11:40 — 12:00 Дарья Артеменко, собственица туристического агенства ZABUGOR.COM Luxury Travel Club, директор в Tez Tour
Эффективность сотрудников на удаленной работе
Ежедневные координации
12:00 — 12:10
Ответы на вопросы из чата
  
12:10 — 12:30 Елена Киор, HR Lead Монделис Украина
Кризис как новые возможности для становления, укрепления и развития бренда работодателя на примере компании "Монделис Украина"
12:30 — 12:40
Ответы на вопросы из чата
  
12:40 — 13:00 Елена Доброродневаруководитель программы UFuture Talents
Оптимизация затрат на предприятиях в условиях неопределенности.
Примеры и результаты прошлых кризисов.
На что опереться в текущей ситуации при оптимизации затрат, связанных с персоналом
14:00 — 14:40 Ангела Поддубная, марчар, фасилитатор, hrd группы компаний Тарян, соучредитель MetaVision Consulting
Владимир Поддубный, бизнес-тренер, организационный коуч, HRD Оптима фарм, соучредитель MetaVision Consulting
Стратегическая сессия. От миссии к компетенциям
14:40 — 14:50
Ответы на вопросы из чата
  
14:50 — 15:20 Яна Романенко,управляющий партнер в Skills Factory
НА ВЕС ЗОЛОТА
Как сформировать ценностное предложение работодателя.
Из чего оно должно состоять
15:20 — 15:30
Ответы на вопросы из чата
  
15:30 — 16:00

Елена Бабина, президент ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва", онтопсихолог, підприємець


Ярослав Шкуркопреподаватель Института психологии и предпринимательства, к.псих.н., HR-эксперт, бизнес-тренер, психолог

Ирина Хоменко, преподаватель Института психологии и предпринимательства, к.э.н., представитель компании Massimo Sarto в Украине

Михаил Иоффепреподаватель Института психологии и предпринимательства, психолог, младший партнер консалтинговой компании
Оценка компетенций кандидата методом видеоинтервью
16:00 — 16:10
Ответы на вопросы из чата
  
16:10 — 16:40 Ярослава Шкурко, преподаватель Института психологии и предпринимательства, к.псих.н., HR-эксперт, бизнес-тренер, психолог
Онлайн dreamteam: как мотивировать команду, которая работает удаленно
16:40 — 16:50
Ответы на вопросы из чата
  
16:50 — 17:20 Ольга Прохоренко, директор департамента по персоналу, Национальный банк Украины
Total Rewards. Совокупное вознаграждение как инструмент гибкого управления
17:20 — 17:30
Ответы на вопросы из чата
  
17:30 — 17:50 Татьяна Горчар, экс-Директор по персоналу и организационному развитию Смарт-Холдинг
Ожидания карьерного развития и реальность в современном бизнесе

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