HR MARATHON 2020: как выжить и не загубить мотивацию в период пандемии

Бизнес-медиа бюро еkonomika+ и издание Delo.ua 15 мая проведут пятый HR marathon. В фокусе этого года — кризис, который вызван пандемией коронавируса в Украине и во всем мире.

HR marathon, который еkonomika+ проводит с 2016 года — это мероприятие, во время которого эксперты по Human Resources быстро и емко рассказывают и анализируют тренды рынка и делятся собственным опытом. За один день марафона гости в режиме нон-стоп услышат более 20 докладов. Каждый из них будет насыщен полезной информацией и описанием действительно работающих инструментов для управления персоналом.

"На прошлых встречах мы уже говорили о нестандартных способах рекрутинга, мотивировании сотрудников, тренд-брейкерах в HR, энергоэффективности в работе. Обсуждали digital-интеллект для HR, автоматизацию функции HR, анализ компетенций, управление креативными командами и как работает HR без HR. Тема пятого HR marathon продиктована событием, которое в 2020 году погрузило весь рынок человеческого капитала в режим трансформации — переосмысления приоритетов и переизобретения себя как личности и специалиста, своего бизнеса и своей команды в кратчайшие сроки. Мы будем говорить, как процессы взаимодействия в командах и между сотрудниками необратимо трансформировались в период пандеми коронавируса", — говорят организаторы.

15 мая самые сильные эксперты и практики по Human Resources крупных международных и украинских компаний расскажут, как они быстро и эффективно перевели сотрудников в онлайн, как удерживают их мотивацию, как занимаются стратегией и безопасностью своей команды.

Марафон будет проходить в режиме online из студии, куда будут подключаться эксперты, а участники смогут в течение дня получить ответы на такие вопросы:

➡️ Как сохранить эффективность сотрудников в удаленном режиме?

➡️ Как реагируют компании на кризис, спровоцированный коронавирусом?

➡️ Как нанимать, развивать, удерживать, мотивировать рабочий персонал в разных сферах: агро, машиностроение, ритейл, фарма и других?

➡️ Какие компании успели позаботиться о здоровье своих сотрудников и почему в итоге это выгодно всем?

➡️ Как работает бренд работодателя в кризис, как провести его аудит и системно развивать?

➡️ Что формирует внутренний имидж компании?

➡️ Учебные программы и условия работы для сотрудников.

➡️ Правила организации и контроля командной работы.

Заказать билет на пятый HR marathon можно по телефонам 0954643591 и 0672230179, а также по адресу m.titarenko@ekonomika.ua

ПРОГРАММА

Тайминг Спикер Тема 10:00 — 10:10 Приветствие 10:10 — 10:30 Елена Бойченко, директор по управленческому консалтингу в сфере человеческого капитала, "Делойт" в Украине Лидерство во время кризиса

Роль лидера в проведении организации через сложные времена пандемии. Гуманизация рабочего опыта во время кризиса 10:30 — 10:40 Ответы на вопросы из чата 10:40 — 11:00 Олеся Литвиненко, начальник отдела обучения персонала

и развития бренда работодателя Watsons Украина Обучение сотрудников: must have или may be? 11:00 — 11:10 Ответы на вопросы из чата 11:10 — 11:30 Ольга Дробязко, руководитель медицинского департамента DOC.ua Медицинская поддержка для персонала и медицина в период карантина и после. Здоровье персонала, как залог успешного роста компании 11:30 — 11:40 Ответы на вопросы из чата 11:40 — 12:00 Дарья Артеменко, собственица туристического агенства ZABUGOR.COM Luxury Travel Club, директор в Tez Tour Эффективность сотрудников на удаленной работе

Ежедневные координации 12:00 — 12:10 Ответы на вопросы из чата 12:10 — 12:30 Елена Киор, HR Lead Монделис Украина Кризис как новые возможности для становления, укрепления и развития бренда работодателя на примере компании "Монделис Украина" 12:30 — 12:40 Ответы на вопросы из чата 12:40 — 13:00 Елена Добророднева, руководитель программы UFuture Talents Оптимизация затрат на предприятиях в условиях неопределенности.

Примеры и результаты прошлых кризисов.

На что опереться в текущей ситуации при оптимизации затрат, связанных с персоналом