HR MARATHON 2020: как выжить и не загубить мотивацию в период пандемии

Бизнес-медиа бюро еkonomika+ и издание Delo.ua 15 мая проведут пятый HR marathon. В фокусе этого года — кризис, который вызван пандемией коронавируса в Украине и во всем мире.
HR marathon, который еkonomika+ проводит с 2016 года — это мероприятие, во время которого эксперты по Human Resources быстро и емко рассказывают и анализируют тренды рынка и делятся собственным опытом. За один день марафона гости в режиме нон-стоп услышат более 20 докладов. Каждый из них будет насыщен полезной информацией и описанием действительно работающих инструментов для управления персоналом.
"На прошлых встречах мы уже говорили о нестандартных способах рекрутинга, мотивировании сотрудников, тренд-брейкерах в HR, энергоэффективности в работе. Обсуждали digital-интеллект для HR, автоматизацию функции HR, анализ компетенций, управление креативными командами и как работает HR без HR. Тема пятого HR marathon продиктована событием, которое в 2020 году погрузило весь рынок человеческого капитала в режим трансформации — переосмысления приоритетов и переизобретения себя как личности и специалиста, своего бизнеса и своей команды в кратчайшие сроки. Мы будем говорить, как процессы взаимодействия в командах и между сотрудниками необратимо трансформировались в период пандеми коронавируса", — говорят организаторы.
15 мая самые сильные эксперты и практики по Human Resources крупных международных и украинских компаний расскажут, как они быстро и эффективно перевели сотрудников в онлайн, как удерживают их мотивацию, как занимаются стратегией и безопасностью своей команды.
Марафон будет проходить в режиме online из студии, куда будут подключаться эксперты, а участники смогут в течение дня получить ответы на такие вопросы:
➡️ Как сохранить эффективность сотрудников в удаленном режиме?
➡️ Как реагируют компании на кризис, спровоцированный коронавирусом?
➡️ Как нанимать, развивать, удерживать, мотивировать рабочий персонал в разных сферах: агро, машиностроение, ритейл, фарма и других?
➡️ Какие компании успели позаботиться о здоровье своих сотрудников и почему в итоге это выгодно всем?
➡️ Как работает бренд работодателя в кризис, как провести его аудит и системно развивать?
➡️ Что формирует внутренний имидж компании?
➡️ Учебные программы и условия работы для сотрудников.
➡️ Правила организации и контроля командной работы.
Заказать билет на пятый HR marathon можно по телефонам 0954643591 и 0672230179, а также по адресу m.titarenko@ekonomika.ua.
ПРОГРАММА
|Тайминг
|Спикер
|Тема
|10:00 — 10:10
|Приветствие
|10:10 — 10:30
|Елена Бойченко, директор по управленческому консалтингу в сфере человеческого капитала, "Делойт" в Украине
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Лидерство во время кризиса
Роль лидера в проведении организации через сложные времена пандемии. Гуманизация рабочего опыта во время кризиса
|10:30 — 10:40
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Ответы на вопросы из чата
|10:40 — 11:00
|Олеся Литвиненко, начальник отдела обучения персонала
и развития бренда работодателя Watsons Украина
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Обучение сотрудников: must have или may be?
|11:00 — 11:10
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Ответы на вопросы из чата
|11:10 — 11:30
|Ольга Дробязко, руководитель медицинского департамента DOC.ua
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Медицинская поддержка для персонала и медицина в период карантина и после. Здоровье персонала, как залог успешного роста компании
|11:30 — 11:40
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Ответы на вопросы из чата
|11:40 — 12:00
|Дарья Артеменко, собственица туристического агенства ZABUGOR.COM Luxury Travel Club, директор в Tez Tour
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Эффективность сотрудников на удаленной работе
Ежедневные координации
|12:00 — 12:10
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Ответы на вопросы из чата
|12:10 — 12:30
|Елена Киор, HR Lead Монделис Украина
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Кризис как новые возможности для становления, укрепления и развития бренда работодателя на примере компании "Монделис Украина"
|12:30 — 12:40
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Ответы на вопросы из чата
|12:40 — 13:00
|Елена Добророднева, руководитель программы UFuture Talents
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Оптимизация затрат на предприятиях в условиях неопределенности.
Примеры и результаты прошлых кризисов.
На что опереться в текущей ситуации при оптимизации затрат, связанных с персоналом
|14:00 — 14:40
|Ангела Поддубная, марчар, фасилитатор, hrd группы компаний Тарян, соучредитель MetaVision Consulting
Владимир Поддубный, бизнес-тренер, организационный коуч, HRD Оптима фарм, соучредитель MetaVision Consulting
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Стратегическая сессия. От миссии к компетенциям
|14:40 — 14:50
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Ответы на вопросы из чата
|14:50 — 15:20
|Яна Романенко,управляющий партнер в Skills Factory
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НА ВЕС ЗОЛОТА
Как сформировать ценностное предложение работодателя.
Из чего оно должно состоять
|15:20 — 15:30
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Ответы на вопросы из чата
|15:30 — 16:00
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Елена Бабина, президент ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва", онтопсихолог, підприємець
Ирина Хоменко, преподаватель Института психологии и предпринимательства, к.э.н., представитель компании Massimo Sarto в Украине
Михаил Иоффе, преподаватель Института психологии и предпринимательства, психолог, младший партнер консалтинговой компании
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Оценка компетенций кандидата методом видеоинтервью
|16:00 — 16:10
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Ответы на вопросы из чата
|16:10 — 16:40
|Ярослава Шкурко, преподаватель Института психологии и предпринимательства, к.псих.н., HR-эксперт, бизнес-тренер, психолог
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Онлайн dreamteam: как мотивировать команду, которая работает удаленно
|16:40 — 16:50
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Ответы на вопросы из чата
|16:50 — 17:20
|Ольга Прохоренко, директор департамента по персоналу, Национальный банк Украины
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Total Rewards. Совокупное вознаграждение как инструмент гибкого управления
|17:20 — 17:30
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Ответы на вопросы из чата
|17:30 — 17:50
|Татьяна Горчар, экс-Директор по персоналу и организационному развитию Смарт-Холдинг
|
Ожидания карьерного развития и реальность в современном бизнесе