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iForum-2020 пройде восени

Оргкомітет заходу прийняв рішення перенести дату проведення івенту через небезпеку розповсюдження коронавірусу

iForum-2020 пройде восени iForum-2020 пройде восени
iForum 2018. Фото: Кfund-media

Оргкомітет найбільшої ІТ-конференції Східної Європи (iForum) прийняв рішення перенести дату проведення івенту на осінь. Це обумовлено розповсюдженням коронавірусної інфекції та міркуванням безпеки для величезної кількості учасників заходу. Торік iForum відвідало 13 286 чоловік.

За 12 років існування iForum переживав різні позаштатні ситуації, у тому числі і кризовий 2014 рік, коли конференція відбулася у вкрай складних для країни умовах.

Епідеміологічна ситуація у світі та Україні сьогодні — черговий виклик і суспільству, і iForumʼу. Тому Оргкомітет відповідально поставився до ризиків, що можуть нести загрозу здоровʼю численним учасникам, з урахуванням міжнародних рекомендацій ВООЗ.

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Перенесення конференції на осінь — це виважене рішення, що є балансом між нашими зобовʼязаннями перед партнерами й відвідувачами та відповідальністю за безпеку людей.

Оргкомітет продовжує працювати у скоригованих умовах, готуючи улюблений багатьма івент і тримаючи руку на пульсі подій. Ніяких змін стосовно напрямів конференції та їхнім наповненям не планується. Програма продовжує формуватися у штатному режимі.

"Криза — це можливість, — прокоментував перенесення івенту голова Оргкомітету Олександр Ольшанський. — І я вважаю, що ми з Оргкомітетом зможемо використати її, а отже, осінній iForum буде ще кращим".

"Перенесення конференції на осінь — необхідний і відповідальний крок. iForum — івент про майбутнє, але певних подій ми, на жаль, не змогли передбачити. Думаю, що спільними зусиллями та спільною відповідальністю наше суспільство трансформується та зможе захиститися від загрози пандемії і сягнути нового щабля розвитку", — зазначив керівник напряму Main Stage Олексій Мась.

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"Коронавірус ускладнив життя не лише організаторам конференцій, але й багатьом бізнесам. Проте будь-яка криза дає ринкам нових лідерів. Я впевнений, що восени напрям Реклама "обросте" новими кейсами", — прокоментував зміни також керівник напряму "Реклама та просування" Євген Шевченко.

Нагадаємо, форум інтернет-діячів (iForum) — найбільша офлайн-конференція України та Східної Європи. Форум є суспільним явищем, створеним учасниками ринку високих технологій та присвячений розвитку нових можливостей, пошуку ідей та їх втілення, а також аналізу світових новітніх трендів. Минулого року iForum відвідало 13 286 учасників.

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