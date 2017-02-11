Illaria и Rozhden победили во втором полуфинале нацотбора на Евровидение-2017

Как и в прошлую субботу, во время первого полуфинала, зрители вместе с жюри, в состав которого вошли продюсер Константин Меладзе, артист и композитор Андрей Данилко и победительница Евровидения-2016 Джамала, выбирали лучших, сообщает UΛ:Перший

В первом полуфинале победили Tayanna и "Сальто Назад". Во втором выбрали еще двух финалистов Ими стали: Illaria (получила от зрителей 8, а от судей 7 баллов) и Rozhden (получил максимум от судей и 5 от зрителей).

Система голосования на национальном отборе осталась такой же, как и в прошлом году: жюри выставили участникам баллы, зрители голосовали путем смс или с помощью мобильного приложения, после чего баллы от судей и зрителей суммировались.

Illaria и Rozhden во втором полуфинале выступали вместе с Letay, Мила Нитич, Kuznetsov, Aghiazma, Detach, и Panivalkova.

Посмотреть как это было можно в записи на официальном YouTube-канале UΛ:Перший.

С кем четыре исполнителя, победившие в первом и втором полуфиналах, будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2017 в финале национального отбора станет известно по результатам последнего полуфинала — 18 февраля.

В нем будет выступать группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, Kadnay, Melovin, Green Grey и Vivienne Mort.

Кто представит Украину на Евровидении-2017 узнаем по результатам финала — 25 февраля.

Национальный отбор на песенный конкурс UΛ:Перший проводит совместно с телеканалом СТБ.