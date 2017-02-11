Illaria и Rozhden победили во втором полуфинале нацотбора на Евровидение-2017

12 февраля 2017, 09:00
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Состоялся второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, на котором жюри и зрители выбрали еще двух финалистов. Третий и последний полуфинал пройдет в следующую субботу, 18 февраля, а финал, где окончательно выберут участника от Украины — 25 февраля

Illaria и Rozhden победили во втором полуфинале нацотбора на Евровидение-2017 | Культура | Дело Увеличить картинку

Как и в прошлую субботу, во время первого полуфинала, зрители вместе с жюри, в состав которого вошли продюсер Константин Меладзе, артист и композитор Андрей Данилко и победительница Евровидения-2016 Джамала, выбирали лучших, сообщает UΛ:Перший

В первом полуфинале победили Tayanna и "Сальто Назад". Во втором выбрали еще двух финалистов Ими стали: Illaria (получила от зрителей 8, а от судей 7 баллов) и Rozhden (получил максимум от судей и 5 от зрителей).

Система голосования на национальном отборе осталась такой же, как и в прошлом году: жюри выставили участникам баллы, зрители голосовали путем смс или с помощью мобильного приложения, после чего баллы от судей и зрителей суммировались.

второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017

Illaria и Rozhden во втором полуфинале выступали вместе с Letay, Мила Нитич, Kuznetsov, Aghiazma, Detach, и Panivalkova.

Посмотреть как это было можно в записи на официальном YouTube-канале UΛ:Перший.

С кем четыре исполнителя, победившие в первом и втором полуфиналах, будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2017 в финале национального отбора станет известно по результатам последнего полуфинала — 18 февраля.

В нем будет выступать группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, Kadnay, Melovin, Green Grey и Vivienne Mort.

Кто представит Украину на Евровидении-2017 узнаем по результатам финала — 25 февраля.

Национальный отбор на песенный конкурс UΛ:Перший проводит совместно с телеканалом СТБ.

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Теги: евровидение , музыка , конкурс , европа , киев

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Illaria и Rozhden победили во втором полуфинале нацотбора на Евровидение-2017 | Культура | Дело
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