Share-экономика, крафтовое производство и зеленые решения — инсайты "Устойчивого бизнеса"

Бизнесу удастся устоять благодаря экосистемам, инновационным идеям и ответственному лидерству. Так коротко можно передать главные смыслы конференции "Устойчивый бизнес", которую 3 июля провело бизнес/медиа бюро еkonomika+.

Почти шесть часов 17 представителей крупнейших компаний страны, а также эксперты рассказывали о принципах устойчивых бизнес-моделей.

В частности, на конференции выступили: Николай Тимощук, генеральный директор UFuture; Александр Перцовский, первый заместитель гендиректора "Укрпошта"; Андрей Худо, соучредитель и глава набсовета холдинга эмоций !FESТ; Игорь Гут, управляющий партнер шведско-украинского проекта DYB | Develop Your Business; Алекс Лисситса, генеральный директор ИМК; Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Ярослава Полякова, руководитель департамента корпоративных коммуникаций сети АЗК ОККО; Марина Булацкая, руководитель проекта "Лавка Традиций" (сеть супермаркетов "Сільпо"); Лилия Середа, Head of marcom and PR, YASNO; Елена Зубарева, руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития компании "Фармак"; Алексей Ткачук, менеджер корпоративной социальной ответственности группы "Нафтогаз".

Читайте также: Вас может взломать даже школьник: Cybersafe.pandemic о том, как спасти бизнес от хакеров

Спикеры поделились опытом построения устойчивых систем, а отраслевые эксперты рассказали, какие вызовы ожидают бизнес в ближайшем будущем. На встрече были презентованы кейсы КСО, образовательные и инфраструктурные программы, а также инициативы по созданию отраслевых кластеров.

Открыл онлайн-конференцию Николай Тимощук, генеральный директор компании UFuturе — многопрофильного холдинга, который объединяет компании самого разного спектра — от фармацевтики до строительства. Он рассказал, как крупным компаниям оставаться гибкими и эффективными во время самых разрушительных кризисов.

В интервью Максиму Бировашу, главному редактору журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и продюсеру конференции "Устойчивый бизнес", Николай Тимощук рассказал о том, почему самая главная ценность сегодня — это люди и интеллект. Спикер убедил участников, что кризис — это иногда единственный способ, чтобы выжить.

Кризисы ускоряют предшествующие тренды, а не отменяют их.

Ярослава Полякова, руководитель департамента корпоративных коммуникаций сети АЗК ОККО, рассказала о проекте "Благаю, живи! Безпека на дорозі", который меняет привычки украинцев, спасая им жизни на дорогах.

Читайте также: Только 9% сотрудников хотят вернуться в докарантинный режим работы: инсайты HR-марафона #5

По ее словам, в рамках проекта, который стартовал в 2017 году, компания провела 12 тренингов на тему безопасных путешествий на автомобиле вместе с детьми (совместно с общественной организацией Traffic Challenge). В тренингах приняло участие около 1000 человек.

В рамках акции "Сдай заглушку — выбери жизнь" было собрано 1079 заглушек ремней безопасности. А три учебных ролика о том, как правильно пристегивать детей в авто, в соцсетях посмотрели около 1 млн пользователей.

Лилия Середа, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью YASNO, рассказала об энергетическом ритейле и экосистеме "зеленых" решений. Гости конференции узнали, как "умные" решения компании — конфигурации наборов из счетчиков, смарт-комплектующие и LED-освещение — помогут сэкономить деньги потребителей и сделать их дома более комфортными. "К примеру, с двухзонным счетчиком вы будете платить за электроэнергию, потребленную ночью, на 50% меньше", — отметила Лилия.

Кроме того, компания разрабатывает и монтирует зарядные станции для электромобилей. Сейчас 23 такие скоростные зарядные станции YASNO E-mobility работают в Киеве и на трассах во Львов, в Одессу и Полтаву.

Еще один продукт компании — комплексные решения по установке солнечных электростанций, системы сохранения энергии, реализация энергоэффективных проектов. Благодаря энергосберегающим решениям клиенты компании экономят около 270 млн грн, что на 115 тысяч тонн сокращает выбросы в атмосферу и экономит 150 млн кВт электроэнергии в год.

Елена Зубарева, руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития "Фармак", рассказала участникам конференции о проекте ее компании "Экошкола", которая из корпоративной инициативы выросла до национального масштаба. Сейчас на сайте проекта зарегистрировано более 1200 пользователей со всей Украины. В 2020 году в проекте приняли участие 270 учеников 25 школ из 23 населенных пунктов. По словам Елены, одна из целей школы — повышение экологического сознания населения и создание условий для развития научного потенциала Украины, что нашло свое выражение в книге "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир".

Читайте также: Профессии будущего и бизнес в 10 лет: о чем говорили тинейджеры на online-ивенте Zavtra

Алексей Ткачук, менеджер корпоративной социальной ответственности группы "Нафтогаз", рассказал о том, что социально ответственная позиция его компании помогла заметно усилить ее репутацию в глазах украинцев.

Как следует из репутационного исследования, которое по заказу "Нафтогаза" провела компания KANTAR, бренд "Нафтогаза" украинцы связывают с обеспечением энергонезависимости страны и отстаиванием ее интересов в международных судах и организациях. Кроме того, группа "Нафтогаз" предоставила 200 тонн гуманитарного груза (современной медицинской техники и качественных средств индивидуальной защиты) для 121 больницы в 15 регионах Украины общей стоимостью более чем на 520 млн грн.

Общий объем рентных платежей, поступивших в сводный бюджет в 2019 году от "Укргаздобычи", входящей в группу "Нафтогаз Украины", составил 23,3 млрд грн, из них 1,16 млрд грн рентных платежей поступило в местные бюджеты. Полученные средства местные общины потратили на развитие инфраструктуры, поддержку учреждений здравоохранения и другие проекты, направленные на создание рабочих мест и развитие населенных пунктов. "Укргаздобыча" реализовала социальные проекты в регионах более чем на 5,3 млн грн.

В 2019 году общие экологические расходы группы "Нафтогаз" составили 179 млн грн. Также компания уплатила профильных налогов и сборов на сумму 94 млн грн.

В 2020 году группа планирует потратить на защиту окружающей среды около 400 млн грн, удвоив прошлогодний показатель.

"Философия группы "Нафтогаз" заключается в расширенной ответственности перед государством и обществом. Мы всегда готовы принимать мощные вызовы и преодолевать их, защищая украинцев, — сказал Алексей. — В процессе подготовки компании к IPO в течение следующих четырех лет группа "Нафтогаз" намерена пересмотреть свой подход к КСО и разработать полноценную ESG-стратегию".

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко рассказала, что изменилось в бизнес-среде после карантина. Лучше всего об этом говорит статистика: более 60% компаний потеряли до 50% дохода, 11% сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% компаний смогли увеличить доход до 20%.

Также произойдут изменения в организации работы: 42% компаний планируют внедрить гибкий или посменный график работы, 13% будут рекомендовать сотрудникам продолжать работу из дома, еще 62% рассматривают полный или частичный переход на удаленный режим на постоянной основе.

Cооснователь шведско-украинского проекта DYB | Develop Your Business Игорь Гут рассказал об Advisory Board как инструменте развития компаний. По его словам, миссия лидера во время коронавируса — держать строй.

"Во время карантина у лидера должно было быть два плана: что делать на этой неделе и что делать в 2021 году. Планы посередине не имели смысла", — отметил он.

О преимуществах шеринговой экономики рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив. По его словам, уже в этом году краудфандинг превысит $90 млрд, а к 2025-му шеринговая экономика достигнет $335 млрд. В качестве причин, по которым следует переходить на данный формат, он выделил редкое использование вещей (та же машина стоит 95% времени, если вы не таксист, это не выгодная инвестиция), уменьшение ценности товаров и сокращение инвестиций в пассивы. А вот среди вызовов шеринговой экономики в Украине Виктор назвал низкое доверие, невысокий уровень дохода и социальную травму 90-х.

Продюсер онлайн-конференции "Устойчивый бизнес" и главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" Максим Бироваш уверен, что нынешний кризис изменит многие дефолтные настройки в мировом и украинском бизнесе.

Изменятся не только бизнес-модели, но и методы управления компаниями. Гибкость и способность переизобретать себя в режиме настоящего времени станет главным конкурентным преимуществом на посткарантинных рынках.

Благодарим партнеров мероприятия: cистему автоматизации HR и рекрутинга Hurma System, новостные порталы Liga.net, "Главком", "Апостроф", независимое информационное агентство "Интерфакс", PRESSZVANIE, Европейскую Бизнес Ассоциацию, сеть АЗК ОККО, фармацевтическую компанию "Фармак", крупнейшее в стране добывающее предприятие природного газа и газового конденсата "Укргаздобыча", поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO.