Lifestyle 50 минут назад

Интерактивное пространство "Музей науки" откроется осенью на ВДНГ

Осенью в Киеве в ревитализированном павильоне "Наука" на ВДНГ откроется "Музей науки". Посетителей ждут более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Павилион "Музея науки" Павилион "Музея науки"
Павилион "Музея науки"

Осенью Малая академия наук Украины откроет в столице первое интерактивное пространство "Музей науки".

Здесь можно будет покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из атомов соль и воду в дополненной реальности, узнать, как устроен организм человека. В общей сложности посетителей ждут более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

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Над экспозицией, которая состоит из 7 блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции.

Здесь, в частности, представлена выставка "Дивная материя" канадского Ontario Science Center, одного из известнейших научных и исследовательских центров мира. Выставки "Великие изобретения", "Человек", "Акустика" и "Оптика" разработаны специально для "Музея науки" польской компанией Strong Interactions, команда которой работала над созданием знаменитого Центра науки "Коперник" в Варшаве. А один из ключевых экспонатов приехал в Киев из Музея математики в Нью-Йорке. Это трицикл с квадратными колесами, таких в мире всего четыре.

Концепция проекта    это спектр наук, открытий и впечатлений: от запуска молнии в катушке Теслы и управления роборукой до возможности увидеть собственный голос, попасть внутрь гигантской раковины и в зеркальный туннель с оптической иллюзией.

Отдельная зона будет посвящена украинским ученым. А самым большим интерактивным экспонатом станет стеклянный потолок, который меняет цвет, когда посетители вводят на планшетах правильные ответы на вопросы из области науки.

Символично, что проект открывается в ревитализированном павильоне "Наука" на ВДНХ, построенном в 1958-м году.

Часть экспозиции мобильная. Ее можно будет показывать в других городах. 

"Музей науки" создан Малой академией наук Украины в коллаборации с агентством Gres Todorchuk при поддержке Министерства образования и науки Украины. Над айдентикой проекта работало агентство Fedoriv, архитектуру павильона создавала команда MONO Architects. Партнером проекта стала компания "Фармак".

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