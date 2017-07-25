На туристическом рынке сейчас три локомотива: Турция, Греция, Испания — Нурхан Чали, TUI Ukraine

На туристическом пресс-клубе, организованном Центром развития туризма Украины, была возможность задать генеральному директору TUI Ukraine Нурхан Чали горячие вопросы о том, что происходит на туристическом рынке в этом летнем сезоне. Тем более, что мощных факторов, повлиявших на бизнес туроператоров было более чем достаточно — это и безвиз Украины со странами ЕС, и открытие турецкого рынка для россиян.

К беседе присоединился Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины.

Нурхан, как, по-вашему, повлияет на туристический рынок безвизовый режим Украины со странами ЕС? Не опасаетесь, что количество клиентов уменьшится?

Главный положительный момент безвиза для туристического рынка — Украина воспринимается как европейская страна. Что касается коммерческой стороны мы прогнозируем, что безвиз даст увеличение продаж на 10-15% — но это в кратковременном периоде.

Важный момент, который надо учитывать, изменение ценовой ситуации. Отмена виз принесла экономию для туриста. На сегодняшний день виза на одного человека обходится в 40-60 евро, то есть семья из трех человек только на визы должна по потратит 120-180 евро. Поэтому их отмена дает украинскому рынку экономические преимущества.

Важен еще и такой психологический момент: если нет визы, я могу хоть завтра поехать в любую страну. Ушел фактор психологического дискомфорта, что Европа — это сложно, что это проблема с оформлением документов.

Но не решат ли украинские туристы, что обойдутся без услуг туристических агентств?

Те, кто готов путешествовать самостоятельно, в любом случае поехали бы самостоятельно. Будем анализировать: куда и как украинцы предпочтут ездить, насколько это будет беспроблемно, какой процент отказов будет на границе. Надеюсь, что он будет минимальным.

Владимир Царук: В европейских странах много туристов путешествует самостоятельно. Но при этом не уменьшается количество чартерных рейсов от туроператоров. Немцы или французы, у которых, кстати, система лоукостов развита на много лучше, чем у нас, видят, что им будет дешевле купить хороший отель в пакете турагентства, чем индивидуально забронировать что-то на hotels.com‎ или на booking.com плюс самому купить перелет на лоукосте.

Нурхан Чали: Если человек едет с семьей (женой и детьми), то ему хочется до минимума снизить риски и быть уверенным, что их встретят, поселят, предоставят необходимый сервис.

В той же Германии большинство продаж происходит через турагента, а не напрямую. Клиенты хотят перед собой видеть конкретного продавца, который им лично расскажет все детали поездки, и чтобы, если возникнут проблемы, они знали, кому звонить.

Чувствуется ли рост спроса на европейские направления и на какие?

Спрос увеличивается. Особенно это чувствуется по Испании и Греции — он вырос в 3-4 раза. Для украинцев эти страны — Европа. А Болгария, Монтенегро хоть и в Евросоюзе, но отношение к ним как к "бывшим своим".

Если человек ни разу не был за границей, с чего посоветуете начать путешествовать? Какие варианты наиболее доступны финансово?

Эконом-варианты, которые предлагаются на украинском рынке: Болгария, Монтенегро (Черногория — delo.ua), ну и Турция. Если не считать горящие предложения в Испанию либо Грецию за 199 евро.

Что с ценами, лоукостами и горящими турами

А что с ценами в Черногорию?

Черногория не подешевеет. Это маленькая красивая страна. Да, там много вариантов жилья эконом-класса: и отели 2-3 звезды, и мотели, и аппартаменты, но спрос на все это достаточно высокий, потому что туда едут европейцы. А уменьшение цен может происходить только из-за конкуренции на рынке, но пока такого не предвидится.

Оправдываются ли прогнозы, что цены на турпутевки в Турцию вырастут на 15-30%?

Если сравнивать с 2016 годом, то можно говорить о росте цен даже не на 15-30%, а на все 40%. Это объясняется тем, что в прошлом году российский рынок не присутствовал в Турции. Туроператоры выставили цифры, которые диктовал рынок и клиент, а гостиницы были поставлены перед фактом. Мы сказали: нас устраивает вот такая цена, пожалуйста, подтвердите ее, и отельеры, понимая сложившуюся ситуацию, пошли на уступки.

В прошлом году можно было запросто найти турецкий отель пять звезд за $25 в сутки с человека, тогда как его реальная цена была $40-50.

Но, даже при увеличении цен, если сравнить по критерию цена-качество, отдых в Турции обойдется дешевле, чем в Европе. В Турции за $500 вы получаете и сервис, и качество. В Европе за эту цену — только 3-4 звезды.

Но та же Греция активно пытается конкурировать в привлечении туристов среднего сегмента. Что там с ценами, если сравнивать с подорожавшей Турцией?

Греция дороже. Если взять три локомотива рынка — Испанию, Грецию и Турцию, то Турция идет впереди. Отдых там все равно получается выгодней.

Ожидаете увеличение или уменьшение турпотока в целом по сезону?

Планируем, что сезон в целом будет ниже, чем в прошлом году.

В Турцию тоже уменьшится количество туристов?

Если сравнивать с прошлым годом, я думаю, будет на том же уровне. Может даже будет небольшой спад, процентов на десять в конце сентября, потому что в прошлом году по Турции увеличение было не натуральное, а искусственное.

Потому что было дешево?

2016-й был дешевле 2015-го где-то на 33-40%.

Получается, что сейчас вы возвращаетесь к показателям 2015 года?

Можно и так сказать.

В последние годы в Египте были "мертвые" отели. А в Турции такое было?

В Турции отели не закрывались. Просто владельцы сказали, что нет смысла работать в 2016 году, откроемся в следующем. Либо из пяти блоков работали только два.

Какие отели не выдерживали?

Не выдерживали дешевые три и четыре звезды. В прошлом году цены на пятизвездочные отели были дешевле, чем в трех-четырех звездах. И тем отельерам, у которых были инвестиции, пришлось сложно: при такой сложной ситуации нужно было еще и банковские кредиты оплачивать.

Смягчить ситуацию постаралось государство: пошло на уступки — какие-то налоги уменьшило, чтобы помочь гостиничному бизнесу. Отложили налоговые долги и кредиты, дали долгую рассрочку. Кроме этого, был уменьшен процент налога на содержание штата в 2016 году. В Турции этот налог составляет 60-70%. Для туроператоров была предоставлена скидка на авиаперевозки, чтобы удержать бизнес в тонусе.

А что происходит с ценами на перелет?

Если говорить о Турции, то цена такой же и остается — около $200.

Если говорить о мировом рынке, то есть привязка к цене нефти: она поднимается, цены на билеты тоже растут.

Авиаперелеты — это двухстороннее движение. В прошлом году рынок показал хорошие результаты, спрос был достаточно высоким, и авиакомпании подняли цены: ненамного, но такой момент есть.

Насколько появление в Украине лоукостов усложнило работу туроперторов?

Туроператоров, этот момент абсолютно не пугает. У лоукостов нет посадочного места, существуют ограничения по весу багажа, И конечно, всегда найдутся люди, для которых это не важно. Для них важнее сэкономить. Но и те, для кого важен комфорт, всегда будут. Лучше они заплатят дороже, но поедут без лишних хлопот.

И как мы уже говорили выше, гостиницы и туроператоры находятся в одной лодке. То есть, клиент может найти эконом-вариант при авиаперелете, но сможет ли найти гостиницу дешевле, чем туроператор, это еще вопрос. Добавьте сюда еще трансфер, потому что лоукосты, как правило, летают не в центральные города, а электричка или автобус могут обойтись дорого.

Если вы почувствуете, что спрос на Европу растет, сможете увеличить количество чартеров?

Да, самолетов достаточно, логистика позволяет их принимать без проблем.

Многие украинцы будут стараться купить горящие туры в Европу, чтобы сэкономить. Как думаете, какое будет соотношение любителей горящих путевок к остальным?

Думаю, 40% на 60% или 35% на 65%.

35% — это горящие туры, а остальные — клиенты, которые заранее планируют свой отдых. Но процент горящих туров будет увеличиваться.

Для туристов из разных стран цены отличаются?

Да, разные цены на отели. Для украинцев ниже, чем для европейцев.

Когда происходят изменение цены, люди начинают искать альтернативу. Основной альтернативой Турции остается Египет?

Так. Египетские Шарм-Эль-Шейх, Хургада. Летний отдых в Египте в любом случае выходит дешевле.

Если сравнить июль в Турции и в Египте, то по климату выигрывает Египет, а сервис лучше в Турции. Клиент, которому не важен уровень сервиса, поедет туда, где есть море, солнце и пляж. Эти три момента и составляют альтернативу, тот самый план Б.

По Египту у нас была большая программа зимой, и так как она оказалась убыточной, то к маю мы ее закрыли. Но наши клиенты хотят в Египет, и хотят ехать туда с TUI Grup. Поэтому программу возобновили. С 15 июля три раза в неделю летают чартеры: один раз в Шарм-Эль-Шейх и два раза в Хургада.

А на европейские направления какие у вас чартерные программы?

В страныЕвросоюза есть чартерные программы в Испанию, Грецию, Болгарию, Монтенегро, Хорватию и на Кипр.

Новые концепции и нетрадиционное в экскурсиях

Борясь за клиента, что нового, нетрадиционного, предлагаете в этом сезоне?

Анализируя запросы прошлого года поняли, что клиенты хотят какой-то определенный продукт, что для них важны 3-5 элементов. Исходя из этого создали концепцию для Турции — сервис для молодежи и для семейного отдыха.

Концепция для молодежи называется Day and Night (Днем и ночью). Исходя из того, то молодежный ритм жизни — это постоянное движение, тусовки и так далее, предложили продукт, внутри которого "прошиты" развлечения. Рядом с отелем Hydros, который участвует в программе, находятся самые популярные дискотеки в Кемере, куда наши клиенты могут дойти пешком.

Для молодежи, оказывается, очень важен вай-фай. Раньше мы на такие, казалось бы, мелочи внимания не обращали. Для нас главное, чтобы был красивый вид, первая линия берега, гибкая цена.

И еще один момент — никогда не думал, что для молодежи важен качественный кофе. Пришлось поставить туда кофе-машину, которая готовит качественный кофе.

А то, что молодежи нужно море, это очевидно. Для этого не нужно быть экспертом с 15-летним стажем в этой сфере.

А какие три момента в концепции семейного отдыха учили?

Программа для семейного отдыха называется Fun&Sun. И здесь три важных момента — компактные отели, красивая природа, детские клубы.

Будете ли развивать экскурсионные туры?

Да. Тут тоже ищем нестандартные продукты. Например, запустили программу с катерами. Человек прилетает в страну, арендует катер и на нем путешествует. Программа стартует во Франции, а дальше продолжим в Германии и Словакии.

Можно причалить в любом месте — осмотреть замок, погулять или зайти в ресторан. Можно заночевать на корабле или остановиться в отеле. Как дополнительную опцию, можно заказать велосипеды или корзину с продуктами по приезду.

Чтобы получить разрешение управления катером специальный документ не нужен. С вами проводят инструктаж: там всего два рычага — вперед-назад, стоп.

Поскольку мы входим в TUI Grup и принимающая сторона — тоже TUI, то соответствующее качество и сервис гарантированы, как со стороны украинского офиса, так и со стороны принимающих компаний. Это выбор лучших отелей, лучшей авиакомпании, автобусной фирмы, но в то же время ценовую политику держим конкурентоспособной.

Новые направления — Тунис, Таиланд и Дубаи

Какие новые направления разрабатываете и встречаете ответную заинтересованность в привлечении украинских туристов?

Тунис. Сейчас активно изучаем это направление. В зимний период (который проблематичен для любого туроператора, так как спрос падает) хотим сосредоточиться на дальнемагистральных направлениях — Таиланд и Дубаи.

70-80% чартеров приходится на Киев. А в регионах вы видите потенциал: Харьков, Днепр, Одесса, Ивано-Франковск, Львов?

Есть потенциал. И некоторые наши коллеги делают вылеты из регионов в европейские страны. А после того, как заработал безвизовый режим, думаю, что именно из регионов будет приток. Раньше человеку из региона, чтобы получить визу, нужно было ехать в областной центр, а сейчас Херсона, скажем, можно поехать в Барселону в любой момент.

Правда, Львов больше ориентируется на Польшу. А уже оттуда туристы летят в дальнемагистральную страну.

Внутренний туризм — особая тема

На внутренний туризм безвиз повиляет? Скажем, поедут ли украинцы в Болгарию вместо Затоки?

Цены в премиум-сегменте по Украине приблизительно такие же, а то выше, чем в Болгарии. Так что, вполне возможно, что часть туристов предпочтет Болгарию, а не Одесскую область.

Моя коллега узнавала, например, стоимость отдыха под Киевом на майские праздники — ей называли цифры $70-80 в сутки, а то и $100. В Турции отель на первой линии стоил $35.

Это больная тема- в Украине за те деньги, которые вы платите на отдыхе, вы не получаете соответствующего уровня сервиса.

На внутренний рынок заходить не думаете?

Украинский рынок — это отдельная тема. Мне кажется, внутренний рынок будет тяжело развиваться. Украина, как принимающая страна, ментально еще не готова. Нет заинтересованности: нам нужен клиент, давайте что-то для этого делать. Не получается одно — предложим что-то другое. А сейчас цены такие же как в Турции, даже дороже. Я не понимаю, почему, если пустует комната за 1000 гривен, не снизить цену до 600?

Если предприниматели готовы будут готовы, а государство их поддержит, то в Украине внутренний туризм будет развиваться. Основа есть.

Я бы выбрал курортную сеть гостиниц, выделил им землю. Так сделало государство в Турции 35-40 лет назад. Тогда у нас анаталийское побережье было пустынным. Государство обратилось к богатым людям: вот вам земля на 40-50 лет, стройте, арендуйте, развивайте бизнес. А мы уменьшаем налоги и занимаемся инфраструктурой.

В продолжение темы внутреннего туризма

Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины: Сейчас в Украине туризм — в пятерке приоритетов развития министерства экономики. Выделяются бюджеты на рекламу Украины. Но опять же, это не действует, если нет никаких преференций. Если Турция доплачивает в рамках программы субсидирования за каждый чартер $6,3 тыс., то мы даже не думаем в этом направлении для тех отелей, которые хотят себя реанимировать. Я уже не говорю о южных регионах, где все эти мини-отели, которые просто надо сносить, и на их базе делать что-то нормальное.

На многих местных курортах уже идет не увеличение украинских туристов, а отток — так как гривна стабилизировалась, зарплаты повысились, и украинцы начали больше путешествовать за рубеж. Это уже тенденция.

Поэтому местная власть и государство, должны уделять больше внимание развитию инфраструктуры в Украине, и на курортах прежде всего, чтобы они стали конкурентоспособными.

Сейчас же даже в Одессе нет ни одного сетевого отеля. Есть неплохие "пятерки", но сетевых отелей нет, а значит нет соответствующего уровня. В том же Батуми — семь сетевых отелей известных брендов, поэтому там большой поток из стран Европы и Ближнего Востока. Потому что есть понятные для иностранцев отели, предоставляющие всевозможные акции. Во Львове тоже нет ни одного сетевого отеля. К сожалению, у нас нет политики, направленной на привлечение иностранных управляющих компаний. Киев понятно: это в основном бизнес-отели, бренды не туристического класса.

Но, к сожалению, например, в Херсонской области нет ни одного не то, что брендового отеля, а отеля, который бы имел 4 официальные звезды. И, естественно, многие украинцы поедут в ту же Болгарию, где есть сертифицированные недорогие отели, хороший сервис. Это очень тревожная тенденция для украинского туризма, и если, государство не примет в ближайшее время законы, стимулирующие инвестиции в туризм, как это было сделано, например, в Египте или Турции, то этот отток будет с каждым годом только увеличиваться.

Поэтому конкурентоспособность украинских курортов — это проблема, которую нужно решать на государственном уровне.

Елена Гладских